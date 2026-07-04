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Confirman 29 obras complementarias por el Tren México-Querétaro en estos municipios queretanos

San Juan del Río, Pedro Escobedo, El Marqués y Querétaro tendrán obras viales y peatonales para reducir afectaciones por la construcción del tren

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2 minutos lectura
Escrito por: Miguel Escudero

La construcción del Tren México-Querétaro no se limita a vías y estaciones. A lo largo de los municipios por donde pasará el proyecto, también se contemplan obras adicionales para evitar que vecinos, peatones y automovilistas se vean afectados por cierres, desvíos o cruces complicados.

Como parte de estos trabajos, se confirmaron 29 obras complementarias en cuatro municipios de Querétaro, enfocadas en mejorar cruces viales, reforzar la movilidad y atender los puntos donde la construcción ferroviaria podría alterar la circulación diaria.

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¿Qué municipios tendrán obras por el Tren México-Querétaro?

De acuerdo con información dada a conocer por el gobernador Mauricio Kuri en días anteriores, las 29 obras se distribuirán en cuatro municipios queretanos:

  • San Juan del Río: 7 obras
  • Pedro Escobedo: 1 obra
  • El Marqués: 7 obras
  • Querétaro: 14 obras

De acuerdo con Kuri, el gobierno estatal había solicitado más acciones u obras complementarias.

¿Qué tipo de obras se harán por el Tren México-Querétaro?

Entre los trabajos contemplados hay:

  • Puentes vehiculares
  • Puentes peatonales
  • Modernización de vialidades

Estas acciones buscan mejorar la movilidad alrededor del trazo ferroviario, sobre todo en:

  • Zonas urbanas
  • Accesos municipales
  • Puntos donde ya existe alta carga vehicular

En San Juan del Río, de acuerdo con la información estatal difundida, se contemplan proyectos como:

  • Un puente vehicular hacia San Sebastián de las Barrancas.
  • Cuatro puentes peatonales.
  • La modernización de la calle Encino.
  • Un puente peatonal en El Rodeo.

El detalle completo para cada municipio deberá confirmarse conforme avancen los proyectos ejecutivos.

¿Por qué se necesitan obras adicionales en Querétaro?

El Tren México-Querétaro es una obra federal que tendrá impacto en distintos puntos del estado. Según Proyectos México, el plan contempla estaciones en San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora, además de infraestructura como:

  • Pasos superiores ferroviarios
  • Puentes vehiculares
  • Pasos ganaderos
  • Obras de drenaje transversal
  • Caminos de servicio

Por eso, estas obras no solo acompañan la construcción del tren, también buscan ordenar la movilidad en zonas donde habrá cierres, ampliaciones o nuevos cruces.

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