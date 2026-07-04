Confirman 29 obras complementarias por el Tren México-Querétaro en estos municipios queretanos

La construcción del Tren México-Querétaro no se limita a vías y estaciones. A lo largo de los municipios por donde pasará el proyecto, también se contemplan obras adicionales para evitar que vecinos, peatones y automovilistas se vean afectados por cierres, desvíos o cruces complicados.
Como parte de estos trabajos, se confirmaron 29 obras complementarias en cuatro municipios de Querétaro, enfocadas en mejorar cruces viales, reforzar la movilidad y atender los puntos donde la construcción ferroviaria podría alterar la circulación diaria.
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¿Qué municipios tendrán obras por el Tren México-Querétaro?
De acuerdo con información dada a conocer por el gobernador Mauricio Kuri en días anteriores, las 29 obras se distribuirán en cuatro municipios queretanos:
- San Juan del Río: 7 obras
- Pedro Escobedo: 1 obra
- El Marqués: 7 obras
- Querétaro: 14 obras
De acuerdo con Kuri, el gobierno estatal había solicitado más acciones u obras complementarias.
¿Qué tipo de obras se harán por el Tren México-Querétaro?
Entre los trabajos contemplados hay:
- Puentes vehiculares
- Puentes peatonales
- Modernización de vialidades
Estas acciones buscan mejorar la movilidad alrededor del trazo ferroviario, sobre todo en:
- Zonas urbanas
- Accesos municipales
- Puntos donde ya existe alta carga vehicular
En San Juan del Río, de acuerdo con la información estatal difundida, se contemplan proyectos como:
- Un puente vehicular hacia San Sebastián de las Barrancas.
- Cuatro puentes peatonales.
- La modernización de la calle Encino.
- Un puente peatonal en El Rodeo.
El detalle completo para cada municipio deberá confirmarse conforme avancen los proyectos ejecutivos.
¿Por qué se necesitan obras adicionales en Querétaro?
El Tren México-Querétaro es una obra federal que tendrá impacto en distintos puntos del estado. Según Proyectos México, el plan contempla estaciones en San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora, además de infraestructura como:
- Pasos superiores ferroviarios
- Puentes vehiculares
- Pasos ganaderos
- Obras de drenaje transversal
- Caminos de servicio
Por eso, estas obras no solo acompañan la construcción del tren, también buscan ordenar la movilidad en zonas donde habrá cierres, ampliaciones o nuevos cruces.
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