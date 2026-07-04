Confirman 29 obras complementarias por el Tren México-Querétaro en estos municipios queretanos

La construcción del Tren México-Querétaro no se limita a vías y estaciones. A lo largo de los municipios por donde pasará el proyecto, también se contemplan obras adicionales para evitar que vecinos, peatones y automovilistas se vean afectados por cierres, desvíos o cruces complicados.

Como parte de estos trabajos, se confirmaron 29 obras complementarias en cuatro municipios de Querétaro, enfocadas en mejorar cruces viales, reforzar la movilidad y atender los puntos donde la construcción ferroviaria podría alterar la circulación diaria.

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¿Qué municipios tendrán obras por el Tren México-Querétaro?

De acuerdo con información dada a conocer por el gobernador Mauricio Kuri en días anteriores, las 29 obras se distribuirán en cuatro municipios queretanos:

San Juan del Río: 7 obras

7 obras Pedro Escobedo: 1 obra

1 obra El Marqués: 7 obras

7 obras Querétaro: 14 obras

De acuerdo con Kuri, el gobierno estatal había solicitado más acciones u obras complementarias.

¿Qué tipo de obras se harán por el Tren México-Querétaro?

Entre los trabajos contemplados hay:

Puentes vehiculares

Puentes peatonales

Modernización de vialidades

Estas acciones buscan mejorar la movilidad alrededor del trazo ferroviario, sobre todo en:

Zonas urbanas

Accesos municipales

Puntos donde ya existe alta carga vehicular

En San Juan del Río, de acuerdo con la información estatal difundida, se contemplan proyectos como:

Un puente vehicular hacia San Sebastián de las Barrancas.

Cuatro puentes peatonales.

La modernización de la calle Encino.

Un puente peatonal en El Rodeo.

El detalle completo para cada municipio deberá confirmarse conforme avancen los proyectos ejecutivos.

¿Por qué se necesitan obras adicionales en Querétaro?

El Tren México-Querétaro es una obra federal que tendrá impacto en distintos puntos del estado. Según Proyectos México, el plan contempla estaciones en San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora, además de infraestructura como:

Pasos superiores ferroviarios

Puentes vehiculares

Pasos ganaderos

Obras de drenaje transversal

Caminos de servicio

Por eso, estas obras no solo acompañan la construcción del tren, también buscan ordenar la movilidad en zonas donde habrá cierres, ampliaciones o nuevos cruces.

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