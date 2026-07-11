Querétaro castigará con multas, corralón y hasta arresto a todos los conductores que cometan esta infracción con su auto

En las calles de Querétaro los oficiales de movilidad refuerzan sus recorridos y detectan una práctica común entre automovilistas. La autoridad advierte que esta conducta afecta la circulación vehicular y representa un riesgo para peatones y otros conductores que transitan por la vía pública.

La normativa prohíbe de forma tajante una acción que muchos conductores realizan sin saber que constituye una infracción grave, salvo que se trate de una emergencia justificada.

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¿Qué prohíbe el reglamento de tránsito en Querétaro?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro no deja margen de interpretación sobre esta falta. El Artículo 55, fracción I del reglamento estatal prohíbe efectuar reparaciones a vehículos directamente en la vía pública. La única excepción contemplada es una falla mecánica de emergencia que impida al conductor trasladar la unidad a otro sitio.

Cualquier automovilista que arregle su auto en plena calle, sin que exista una urgencia comprobable, incurre en una violación directa al reglamento vigente. Los Oficiales de Movilidad tienen la facultad de detener al conductor y levantar la infracción correspondiente en el momento.

La sanción no se limita a un pago económico. El reglamento contempla, según el brief original de esta nota, una multa de 1 a 10 UMA ($117.31 a $1,173.10 pesos) (monto pendiente de verificación oficial), además de la posibilidad de un arresto administrativo temporal para el infractor.

Además de la multa, tu auto puede terminar en el corralón municipal. (Semovi)

¿Qué pasa con el auto si lo reparan en la calle?

La consecuencia más dura para el conductor no es la multa, sino el destino de su vehículo. La unidad puede ser remitida al corralón municipal de forma inmediata tras la infracción.

Recuperar el auto del depósito vehicular implica trámites adicionales y costos que el propietario debe cubrir por su cuenta. El reglamento faculta a los talleres y negociaciones a evitar por completo el uso de la vía pública para este tipo de trabajos.

Los conductores en Querétaro deben conocer bien esta regla antes de intentar cualquier arreglo improvisado en plena calle. La recomendación de la autoridad es clara: trasladar el vehículo a un taller o esperar asistencia vial en un lugar seguro.

Qué hacer si tu auto se descompone en la vía pública en Querétaro:

Orillar el vehículo lo más posible para no obstruir la circulación

Colocar el equipo de señalización preventivo (triángulos o luces intermitentes)

Evitar reparaciones mecánicas directamente sobre la calle

Llamar a una grúa o servicio de asistencia vial

Trasladar la unidad a un taller autorizado en cuanto sea posible

Ante una falla mecánica en la vía pública, la recomendación para cualquier conductor es actuar rápido y evitar reparaciones improvisadas.

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