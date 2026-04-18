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Programas de vivienda y mejoramiento en Aguascalientes: la convocatoria cierra en esta fecha y el reloj corre

La fecha límite para acceder al programa de vivienda en Aguascalientes se aproxima. Hasta cuándo hay tiempo de participar y cómo anotarse.

El programa está pensado para personas que trabajan de forma independiente o informal. | Gobierno del estado de Aguascalientes.

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2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

Si vives en Aguascalientes y estás interesado en adquirir una casa o realizar mejoras en la tuya, ya puedes anotarte en el programa de vivienda y mejoramiento. No obstante, es importante saber que hay una fecha límite para aplicar.

El proceso de registro a la convocatoria es sencillo y se realiza cien por cien en línea a través de una plataforma oficial.

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El reloj corre: ¿cuándo cierra la convocatoria de vivienda en Aguascalientes?

La convocatoria para vivienda y/o mejoramiento en Aguascalientes está abierta hasta el mes de julio, conforme a lo comunicado por el Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).

El programa está destinado a personas mayores de edad, especialmente para quienes trabajan de manera independiente o informal y no cuentan con acceso a créditos tradicionales.

La iniciativa permite acceder a programas de vivienda social y mejoramiento en Aguscalientes (cuartos adicionales, pisos firmes, techos y calentadores solares, etcétera).

Programa de vivienda en Aguascalientes
Programa de vivienda en Aguascalientes El tiempo corre para anotarse al programa de vivienda en Aguascalientes. (Gobierno del estado de Aguascalientes.)

Paso a paso para anotarse al programa de vivienda y mejoramiento en Aguascalientes

Quienes deseen participar pueden anotarse de manera digital, ya que el proceso es completamente online y gratuito. El procedimiento es el siguiente:

  1. Ingresar al expediente digital y seleccionar el trámite Prerregistro para convocatorias de vivienda y/o mejoramiento.
  2. Completar el formulario con tus datos y elegir el apoyo que necesitas.
  3. Enviar la solicitud.

Luego de cumplir con el paso a paso, el sistema confirmará automáticamente la recepción y podrás revisar el avance del trámite directamente en tu expediente digital, evitando traslados y tiempo de espera.

Asimismo, para quienes requieran atención personalizada durante el proceso pueden ponerse en contacto a través de los medios de contacto que ha dispuesto el IVSOP:

  • Centro de Contacto Digital 070.
  • Atención vía WhatsApp al 449 469 98 98.

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