Pulgas y garrapatas en clínica del IMSS en Matamoros, Tamaulipas, “por mapaches”

Después de que personal y derechohabientes denunciaran una plaga de pulgas y garrapatas en la Unidad de Medicina Familiar (UMG) No.39 de Matamoros, Tamaulipas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), atribuyó esta problemática a los mapaches que rondan en el exterior.

Este caso de pulgas y garrapatas se suma a la lista de plagas documentadas dentro de clínicas del IMSS en diversos estados del país, así como a la escasez de medicamentos y personal de salud especializado en algunas unidades.

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¿Qué dijo el IMSS por la plaga de pulgas y garrapatas?

El IMSS reconoció la presencia de “fauna nociva” y señaló que está asociada a los mapaches que rondan el exterior. Mencionó que tras el aviso se aplicaron protocolos de seguridad e higiene y hasta el momento no tiene registros de afectaciones a pacientes o trabajadores.

Informó que todos los días se realizan acciones de limpieza y control de fauna nociva, pero se reforzarán las medidas para evitar la propagación de este tipo de fauna y así garantizar la salud de usuarios y personal.

Pulgas y garrapatas desde hace 10 años en la clínica del IMSS

La plaga de pulgas y garrapatas en la clínica 39 del IMSS en Matamoros no es cosa actual, de acuerdo con el personal de salud, pues precisó en dos cartas enviadas a representantes sindicales que esta problemática se ha presentado desde hace 10 años, pero en los dos últimos la situación se ha agravado.

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