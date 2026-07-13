Consulado de EUA en Guadalajara abrió vacante con salario de 25 mil pesos y estos son los requisitos

¿Le sabes a la cocina? Entonces esta oportunidad puede ser para ti y es que el Consulado General de los Estados Unidos (EUA) en Guadalajara, Jalisco, abrió una vacante para chef y pagan 25 mil pesos mensuales.

Se trata de una oportunidad laboral como chef en la residencia del cónsul general, por lo que buscan a una persona con experiencia en gastronomía de alto nivel, comprometida con la excelencia, confidencialidad y los más altos estándares de calidad en sus platillos.

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Requisitos para aplicar a la vacante en el Consultado de EUA en Guadalajara

Si te interesa aplicar a la vacante en el Consultado General de Estados Unidos en Guadalajara, entonces estos son los requisitos que debes de cumplir de acuerdo a la publicación que se compartió en las redes oficiales:

Experiencia en cocina ejecutiva, diplomática o de alto nivel

Certificación en manipulación de alimentos

Planificación de menús, eventos y catering

Gestión de presupuestos de cocina

Conocimiento de normas de higiene y seguridad alimentaria

Las autoridades estadunidenses solicitan alta discreción, organización y capacidad para trabajar bajo presión, además de disponibilidad para horarios flexibles (incluidos fines de semana y festivos) debido a eventos oficiales.

Paso a paso para aplicar a la vacante de chef en el Consulado General de EUA en Guadalajara

En caso de que cumplas con los requisitos de la vacante, entonces debes de enviar tu currículum y portafolio de trabajo al correo GDLChef@state.gov; toma en cuenta que la fecha límite para aplicar es el viernes 24 de julio de 2026.

Aunque en la convocatoria no aparece, la embajada y consulados de EUA en México suelen pedir certificado de estudios, comprobante de ciudadanía mexicana o residencia en el país, certificado de idiomas, así como obtener y mantener certificados de seguridad.

Todos estos documentos suelen subirse al portal oficial de empleo del Gobierno de Estados Unidos; sin embargo, en el caso de esta vacante, este paso sería posterior a que reciban el CV por correo electrónico.

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