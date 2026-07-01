Giro en el aeropuerto de Tepic, Nayarit: la transformación que permitirá recibir hasta 4 millones de visitantes y vuelos desde Canadá, Estados Unidos y Europa

El Aeropuerto Internacional de Tepic–Riviera Nayarit busca convertirse en una entrada más fuerte al Pacífico mexicano, a través de la modernización de su infraestructura con la que pretende atraer a más de 4 millones de visitantes al año.

Con esta obra, que ya supera más del 80%, el estado nayarita pretende recibir más vuelos, mover más pasajeros y conectar mejor con destinos como Riviera Nayarit, Bahía de Banderas y Compostela, además de buscar conexiones con mercados turísticos de Canadá y Europa.

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¿Qué obras permitirán recibir vuelos de mayor alcance en Tepic?

De acuerdo con información oficial, la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tepic–Riviera Nayarit no se limita a una nueva sala de pasajeros. El proyecto forma parte del Programa Maestro de Desarrollo 2023-2037 y, en su primera etapa, contempla obras para aumentar la capacidad operativa, mejorar accesos y preparar la terminal para vuelos de mayor alcance.

De acuerdo con Proyectos México, la inversión estimada es de 4 mil 132 millones de pesos para el periodo 2023-2027. En ese primer quinquenio se contemplan 46 acciones, entre obras, servicios, equipamiento y mejoras aeroportuarias.

Entre los trabajos previstos están:

ampliación de pista en 800 metros

pista de casi 3 kilómetros

nueva terminal de pasajeros

ampliación de plataforma comercial

ocho posiciones comerciales

nueva torre de control

capacidad de 12 operaciones por hora en pista

urbanización del acceso al aeropuerto

capacidad para hasta 4 millones de pasajeros al año

¿Por qué Tepic puede ganar peso frente a otros aeropuertos?

Uno de los puntos centrales de la modernización es que Nayarit busca depender menos de otros aeropuertos cercanos para recibir visitantes. El Programa Institucional de Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano señala que el aeropuerto de Puerto Vallarta ha atendido parte de la demanda con destino a la zona turística nayarita, pero la distancia hacia nuevos desarrollos de Riviera Nayarit puede elevar tiempos y costos de traslado.

Con la ampliación de Tepic y el desarrollo de nuevas autopistas, el objetivo es ofrecer un acceso más rápido hacia la costa nayarita. Además, el mismo documento estima que el crecimiento de pasajeros hacia 2030 estará ligado principalmente al turismo.

¿Qué rutas tiene actualmente el aeropuerto de Tepic?

Actualmente, el aeropuerto opera seis rutas estratégicas, tres nacionales y tres internacionales. Las rutas nacionales conectan con:

Ciudad de México

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Tijuana

Las rutas internacionales conectan con:

Calgary

Houston

Los Ángeles

¿Qué cifras muestran su crecimiento?

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y abril de 2026, el aeropuerto registró 2 mil 395 vuelos, un aumento de 21.3% frente al mismo periodo del año anterior. En ese lapso también movilizó 91 mil 639 pasajeros, casi 60% más que en 2025.

Si la demanda continúa creciendo, Tepic podría operar como una entrada más directa para negocios, eventos y movilidad regional.

¿Qué es NUA Exprés y cómo conectará con la costa?

Como parte de la estrategia también se presentó NUA Exprés, un servicio terrestre para conectar el aeropuerto con destinos turísticos de Nayarit. El esquema contempla opciones compartidas y privadas para facilitar los traslados después del aterrizaje.

El sitio oficial de NUA Exprés señala rutas compartidas hacia:

Guayabitos

San Pancho

Sayulita

También ofrece traslados privados hacia otros puntos de Nayarit y rutas regionales como:

Guadalajara

Tequila

Mazatlán

Además, durante la misma gira se revisaron avances de la Red Mexicana de Ciudades del Surf, donde destinos como:

Bahía de Banderas

Sayulita

San Pancho

Punta de Mita

En ese contexto, también se informó que Bahía de Banderas está próximo a asumir la presidencia de la World Surf Cities Network, un reconocimiento internacional que coloca a Nayarit dentro de la conversación global sobre surf, conservación costera e inclusión deportiva.

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