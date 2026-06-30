Convocatoria para el Desfile de Alebrijes Monumentales 2026; fecha, ruta y horario

El Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 organizado por el Museo de Arte Popular (MAP) ya tiene fecha, ruta y te compartimos toda la información por si te interesa participar y disfrutar de este evento lleno de color.

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Fecha y ruta del Desfile de Alebrijes Monumentales 2026

Este destacado evento se llevará a cabo el sábado 17 de octubre a las 12:00 horas, El recorrido comenzará en el Zócalo y tendrá una ruta por:

Avenida 5 de Mayo

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Ángel de la Independencia

Finalmente todos los alebrijes permanecerán en exhibición sobre Avenida Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y hasta la Estela de Luz. Podrás visitarlos desde el 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Premios del concurso de alebrijes

El Desfile forma parte del evento La Noche de los Alebrijes para consolidar la tradición cultural en la CDMX y se entregarán los siguientes premios:

Primer lugar: 70 mil pesos

Segundo lugar: 50 mil pesos

Tercer lugar: 40 mil pesos

Además de un estímulo económico indivisible de 10 mil pesos a 11 obras con mención honorífica.

¿Cómo participar en el Desfile de Alebrijes Monumentales?

La convocatoria estará abierta hasta el 21 de agosto y podrás registrarte en el sitio web del MAP brindando la siguiente información:

Boceto o fotografía del proyecto con el que se participará.

Copia de identificación oficial vigente del titular del proyecto (en anverso y reverso en una sola página).

Título de alebrije.

Participantes (no más de 10 y patrocinado en su caso).

Medidas del alebrije.

En caso de requerirlo, solicitud de plataforma para su participación en el desfile (sujeta a disponibilidad).

Las medidas del alebrije serán 2 metros de alto, 1.80 de ancho y largo. Armada no deberá rebasar la altura de 3.60 metros. Para conocer toda la información detallada puedes ingresar al siguiente enlace.

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