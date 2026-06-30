Giro en Jalisco: el pueblo wixárika que quiere su propio municipio en el estado

El pueblo wixárika mantiene un vínculo histórico con la Sierra Madre Occidental, sus tradiciones y los sitios que forman parte de su cosmovisión. Su lengua continúa vigente con más de 60 mil hablantes, de acuerdo con el INALI, mientras que la Ruta Wixárika hacia Wirikuta ya cuenta con el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Todo lo anterior es solo la “punta de lanza” ha motivado a la comunidad wixárika para avanzar hacia la creación de un nuevo municipio en Jalisco, una propuesta que busca fortalecer su representación y autonomía dentro del estado. Aunque la iniciativa ya fue aprobada en asamblea, todavía debe completar su expediente para que sea revisada por el Congreso de Jalisco.

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¿Qué pueblo quiere ser municipio en Jalisco?

La propuesta para crear un nuevo municipio surge en la Sierra Norte de Jalisco, dentro del territorio wixárika que comprende comunidades como San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, ubicadas entre Mezquitic y Bolaños. La región mantiene una organización propia, autoridades tradicionales y una relación histórica con su territorio.

El acuerdo fue alcanzado durante la asamblea general de ambas comunidades, donde se planteó la creación de una nueva demarcación bajo el nombre de Tatei Yurienaka. Como parte de la propuesta, Tuxpan de Bolaños sería considerada la cabecera municipal.

La solicitud no surge de manera aislada. Detrás de este proceso hay años de defensa territorial, reclamos de autonomía, búsqueda de presupuesto directo y reconocimiento de formas propias de gobierno.

Tras la asamblea, la Comisión de Autonomía y Libre Determinación integrará el expediente que será enviado al Congreso de Jalisco. Esa instancia tendrá la última palabra para revisar si la propuesta cumple con lo necesario para avanzar.

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¿Qué revisará el Congreso de Jalisco?

La creación de nuevos municipios de Jalisco no depende solo de un acuerdo comunitario. La ley estatal establece que esta decisión corresponde al Poder Legislativo, por lo que el Congreso deberá revisar el expediente antes de cualquier aprobación.

Entre los puntos que deberán acreditarse están:

Nombre del nuevo municipio

Comunidades o asentamientos que lo integrarían

Número de habitantes

Poblado propuesto como cabecera municipal

Límites del territorio

Servicios públicos disponibles

Capacidad económica para sostener la administración municipal

Municipios colindantes o que podrían resultar afectados

Pruebas que acrediten el cumplimiento legal

La Ley Orgánica establece que un nuevo municipio solo puede crearse mediante decreto y publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

¿Por qué el caso es importante?

Jalisco cuenta actualmente con 125 municipios. Si la solicitud avanza y se aprueba, Tatei Yurienaka se convertiría en el municipio 126 del estado y marcaría un precedente por nacer desde la organización comunitaria wixárika.

El caso también está ligado a reclamos por afectaciones y vulneraciones a los derechos del pueblo wixárika. En ese contexto, las autoridades tradicionales buscan una vía territorial y administrativa para reforzar su autonomía, su identidad cultural y la relación con su territorio ancestral.

Además, estas comunidades han buscado recibir de forma directa el presupuesto que les corresponde y que en Bolaños se reconozcan elecciones por usos y costumbres, no mediante partidos políticos. Sin embargo, ese proceso se ha frenado por impugnaciones partidistas.

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