Abren “Gabinete de Curiosidades” de Ricardo y María Laura Salinas con cerca de 300 piezas históricas

Como parte de la conmemoración por los 120 años de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego y María Laura Salinas abrieron al público, por primera vez, su “Gabinete de Curiosidades”, una colección privada considerada entre las más importantes de México por su valor cultural, histórico y educativo.

La exposición reúne cerca de 300 piezas distribuidas en nueve núcleos temáticos, resultado de décadas de investigación, búsqueda y formación. Más que una colección de objetos excepcionales, el proyecto busca mostrar una forma de comprender la historia, el arte y la construcción del conocimiento.

Su sede es la Universidad de la Libertad, abrió sus puertas al público el 30 de junio y cerrará el 25 de octubre.

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🖼️ La Universidad de la Libertad (@Udelalibertad) es la sede de una exposición única en el mundo con piezas de colección de diversas épocas que cuentan los avances del conocimiento. Se trata de "Gabinete de Curiosidades" de Ricardo (@RicardoBSalinas) y María Laura Salinas… pic.twitter.com/CCI4oKZUJj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 17, 2026

¿Qué piezas incluye la exposición?

El acervo cuenta con fósiles, minerales, mapas, documentos históricos, instrumentos científicos, obras de arte y objetos de distintas épocas que dialogan entre sí para explicar cómo ha evolucionado el conocimiento a lo largo del tiempo.

De acuerdo con los organizadores, la decisión de abrir la colección responde al compromiso de preservar y difundir el patrimonio cultural, bajo el argumento de que este adquiere mayor valor cuando puede ser compartido con la sociedad.

¿Por qué se llama Gabinete de Curiosidades?

La muestra retoma el concepto de los antiguos gabinetes de curiosidades o wunderkammer, espacios que entre los siglos XVI y XVIII reunían piezas extraordinarias de diferentes ámbitos para ofrecer una visión del mundo.

La colección de Ricardo y María Luisa Salinas refleja la tradición de reunir objetos de distintas disciplinas y periodos para comprender el contexto en el que fueron creados y el conocimiento que representan, de esta forma se fomenta el interés por la historia y la preservación del legado cultural.

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