¡Cuidado con las multas! Autos que no circulan los lunes en CDMX y Edomex

Si vas a salir este lunes 13 de julio, es importante revisar el calendario del Hoy No Circula para verificar si tu vehículo tiene restricciones y evitar una multa. El programa opera con normalidad este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México, ya que las autoridades no han activado una contingencia ambiental extraordinaria.

La medida busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México; por lo que, algunos automóviles deberán permanecer fuera de circulación de acuerdo con su holograma, engomado y terminación de placas. ¿Revisamos si te toca?

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¿Qué autos no circulan este lunes 13 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este lunes no pueden circular los vehículos con las siguientes características:

Engomado amarillo .

. Terminación de placas 5 y 6 .

. Holograma de verificación 1 y 2.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 6 de julio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/UGBufUy983 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 6, 2026

Las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa, además de la zona metropolitana del Valle de Toluca.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula permanece vigente de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Fuera de ese horario, los automóviles pueden transitar con normalidad, siempre y cuando no exista una contingencia ambiental.

No respetar el programa puede ocasionar que te apliquen una costosa sanción económica y, otras medidas; por ejemplo, que tu auto sea remitido al corralón. Por esto, te conviene verificar con anticipación si tu vehículo está sujeto a las restricciones del día.

Antes de salir, revisa las actualizaciones oficiales para confirmar que no existan modificaciones de última hora. De esta manera podrás planear tus traslados, evitar contratiempos y librarte de una multa que podría afectar tu bolsillo.

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