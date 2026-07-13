Accidentes y bloqueos que paralizan carreteras hoy 13 de julio minuto a minuto

Este 13 de julio, comienzo de semana, varias carreteras y autopistas están cerradas a consecuencia de bloqueos por parte de manifestantes y aparatosos accidentes, por lo que en adn Noticias te decimos los tramos afectados minuto a minuto.

Entre los últimos detalles viales es que tras la tragedia ocurrida en la autopista Guadalajara-Tepic se han confirmado 10 personas muertas, mientras 10 personas más están lesionadas.

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¿Cómo fue el accidente en la carretera Guadalajara-Tepic?

Según los reportes, personal de la Guardia Nacional atendía un choque entre dos tractocamiones, de los cuales ya había sido retirado, pero un tercer camión impactó en el lugar. El impacto afectó a tres vehículos particulares y dos camiones de carga, que fueron consumidos por las llamas.

Asimismo, dos autos privados y una unidad de la Guardia Nacional presentaron daños. Debido al incendio en la carretera Guadalajara-Tepic se cerró por completo la circulación.

¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy?





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