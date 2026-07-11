Hay partículas contaminantes en CDMX hoy; ¿activarán la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Hoy se reporta que hay partículas contaminantes PM2.5 en el ambiente de CDMX aunque la calidad del aire es aceptable el riesgo es moderado, por lo que se pide a la población mantenerse atento ante cualquier aviso.

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Calidad del aire en CDMX es aceptable

El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que hoy la calidad del aire es aceptable en la mayoría de las alcaldías de la CDMX; sin embargo hay partículas PM2.5 que pueden provocar irritación en la nariz, ojos y boca.

Estas partículas provienen de la combustión de vehículos, fábricas e incendios y son la mayor amenaza ambiental para la salud debido a que son muy finas y pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa cuando los niveles de contaminación por ozono o partículas PM10 o PM2.5 superan los 150 puntos en el Índice de Calidad del Aire (IMECA) y se aplica el Doble Hoy No Circula por lo que las restricciones para transitar en la CDMX y Edomex se endurecen.

Además, se recomienda a la población evitar realizar ejercicio o actividad física al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas que es cuando se detecta mayor concentración de contaminantes.

¿Qué enfermedades provoca la contaminación ambiental?

La contaminación del aire puede provocar graves problemas a la salud, algunas de las enfermedades mas comunes provocadas por la mala calidad del aire son:

Agravamiento del asma, bronquitis, enfisema y neumonía

Infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares y cardiopatía isquémica

Probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón

Alteraciones en el desarrollo cognitivo infantil

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