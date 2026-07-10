Autos que serán multados por circular en CDMX y Edomex hoy viernes

En la CDMX y Edomex se implementa el Hoy No Circula para disminuir los índices de contaminación ambiental, y los vehículos que no lo respeten serán acreedores a una multa, así que antes de salir de casa te recomendamos verificar si puedes transitar.

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¿Qué autos descansan hoy en CDMX y Edomex?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) establece que los viernes no pueden circular los autos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0 en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios de Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas.

Los únicos vehículos que pueden circular todos los días son los que tengan holograma 0 y 00, eléctricos o híbridos, transporte público y servicios de emergencia.

¿Qué pasa si circulo el día que me toca descansar?

Los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula recibirán una multa económica de entre 20 y hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que es equivalente a entre 2 mil y 3 mil pesos. Además el vehículo podría ser inmovilizado y llevado al corralón hasta que se cubra el costo de la sanción.

CDMX, una de las ciudades con mas contaminación atmosférica, superando ligeramente a Santiago de Chile. En México y ciudades como Monterrey y la capital, las sustancias químicas orgánicas como el polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales son los que provocan un aumento en los índices de contaminación ambiental, por ello se implementa el programa Hoy No Circula, para ayudar al ambiente a disminuir las partículas contaminantes.

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