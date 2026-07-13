Muere Sam Neill, el famoso Alan Grant de Jurassic Park y el mundo llora su partida

Sam Neill, actor que protagonizó al famoso Alan Grant en las películas de Jurassic Park, murió a los 78 años, rodeado de sus seres queridos, confirmó su familia. Tuvo una amplia carrera en el cine y la televisión y con su participación en Parque Jurásico dejó todo un legado.

Su talento al interpretar al paleontólogo y experto en dinosaurios marcó generaciones, quienes ya lloran su fallecimiento. No solo reaccionaron sus fans, sino también personajes públicos como el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, y su homólogo australiano, Anthony Albanese, quienes aseguraron que “fue uno de los grandes”.

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Comenzó cuando apenas había una industria cinematográfica en este país de la que hablar. Durante más de cincuenta años llevó las historias de Nueva Zelanda al mundo y sus talentos ayudaron a convertir nuestra industria cinematográfica en lo que es hoy: una de nuestras mayores exportaciones culturales. Su obra será vista y amada mucho después de todos nosotros hayamos partido. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos esta noche. Descanse en paz, escribió el primer ministro de Nueva Zelanda.

Sir Sam Neill was one of the greats.



He started out when there was barely a film industry in this country to speak of. For more than fifty years he took New Zealand stories to the world and his talents helped make our film industry into what it is today – one of our greatest… — Christopher Luxon (@chrisluxonmp) July 13, 2026

¿De qué murió Sam Neill?

A través de un comunicado, su familia señaló que Sam Neill murió de manera repentina.

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