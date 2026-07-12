Abren segunda convocatoria de 2026 para cumplir el Servicio Militar en Quintana Roo

¿Todavía no cumples con el Servicio Militar? Toma nota porque la Secretaría de Marina abrió la segunda convocatoria de 2026 para llevar a cabo el programa de adiestramiento obligatorio dirigido a hombres mayores de 18 años.

Se trata del segundo periodo convocado por la Décima Primera Zona Naval, ubicada en Chetumal, Quintana Roo. De esta manera, los jóvenes en edad adulta, de la clase 2007 y remisos ya tienen nuevas fechas para realizar esta actividad cívico-militar, catalogada como una obligación ciudadana.

¡Atención, clase 2007 y remisos!



La Décima Primera Zona Naval, convoca a los ciudadanos interesados en cumplir con el Servicio Militar Nacional, del Segundo Grupo del periodo del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026, que se llevará a cabo en el Centro de Adiestramiento de… pic.twitter.com/jLhY5jM9Kx — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 12, 2026

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¿Cuándo comienza la segunda convocatoria del Servicio Militar en Quintana Roo?

La convocatoria ya comenzó y terminará el próximo 31 de julio para cumplirse en el Centro de Adiestramiento de Infantería de Marina No.19 del 1 de agosto al 24 de octubre.

La entrega de documentos debe realizarse de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, en la Décima Primera Zona Naval, ubicada en avenida Héroes No. 141, colonia Centro, Chetumal, Quintana Roo.

¿Cuáles son los requisitos para hacer el Servicio Militar?

Los documentos que se necesitan son los siguientes:

Tener más de 18 años

Acta de nacimiento actualizada (copia a color)

Precartilla del Servicio Militar Nacional sorteada (original y copa a color)

Certificado de estudios (copia)

CURP actualizada (copia a color)

Identificación oficial vigente con fotografía (física y copia a color)

Comprobante de domicilio luz, agua, teléfono, predial, entre otros (copia a color)

¿Las mujeres pueden hacer el Servicio Militar en Quintana Roo?

Sí, desde el 2000 las mujeres ya participan en el Servicio Militar Nacional y a partir del 2020 se les comenzó a otorgar la Cartilla de Identidad y Hoja de Liberación. Realizan el mismo adiestramiento y capacitación que los hombres.

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