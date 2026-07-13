Tormenta negra impactará este lunes 13 de julio: 5 estados esperan lluvias intensas de hasta 150 mm

El clima en México seguirá afectado por la onda tropical 18, circulaciones ciclónicas y vaguadas por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas que alcanzan de 75 a 150 milímetros por hora, que afectarán a varios estados de la República Mexicana hoy lunes 13 de julio.

En adn Noticias, te informamos cuáles son las entidades que resultarán más afectadas por las fuertes precipitaciones que serían llamadas tormenta negra en Hong Kong.

¿Dónde habrá lluvias intensas en México hoy 13 de julio?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas en México estarán caracterizadas por chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del país. Mientras que la onda tropical 18 amenaza las costas de Guerrero con la posible formación de un ciclón tropical en el transcurso del martes. Las entidades afectadas por las lluvias son las siguientes:

Lluvias muy fuertes (75 a 150 mm)

Durango (suroeste)

(suroeste) Sinaloa (sur)

(sur) Nayarit (norte)

(norte) Michoacán (costa)

(costa) Guerrero (suroeste)

Lluvias fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua (noreste y suroeste)

(noreste y suroeste) Coahuila (noroeste)

(noroeste) Jalisco (oeste y sur)

(oeste y sur) Colima

Habrá posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste, norte y noreste de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/74lAIye2ka — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 13, 2026

¿A qué hora va a llover en la CDMX hoy 13 de julio?

En cuanto al clima de la CDMX, hoy 13 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional prevé intervalos de chubascos de entre 5 a 25 mm. Es probable que la lluvia en la capital mexicana comience entre las 14:00 horas y las 17:00 horas.

También puede registrarse una lluvia débil alrededor de las 20:00 horas.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México?

La temporada de lluvias y ciclones tropicales en México termina oficialmente el 30 de noviembre. Aunque el periodo general concluye a finales de otoño, la intensidad y frecuencia de las precipitaciones suelen disminuir de forma gradual en el centro y sur del país a partir de octubre.

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