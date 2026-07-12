Simulacro de bloqueos en Jalisco hoy 13 de julio: carreteras afectadas y horarios

Las autoridades del estado de Jalisco recordaron a la ciudadanía que este lunes 13 de julio se llevará a cabo un simulacro de bloqueos de vías terrestres de comunicación; es decir, que algunas carreteras y vialidades importantes permanecerán cerradas, en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y otros accesos del estado.

En adn Noticias, te contamos cuáles serán las carreteras afectadas para que puedas tomar habilidades alternas para llegar a tu destino.

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¿A qué hora comienzan los bloqueos en Jalisco hoy 13 de julio?

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio aviso a los ciudadanos jaliscienses acerca del simulacro de seguridad que se llevará a cabo este lunes, por acuerdo de la 5.ª Región Militar y del Gabinete de Seguridad.

AVISO IMPORTANTE



Este lunes 13 de julio, a las 13:00 horas, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizarán un simulacro de bloqueo de vías terrestres en distintos puntos del AMG. pic.twitter.com/sRonSQiW17 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 12, 2026

Las autoridades explicaron a la ciudadanía que se desplegará un operativo en el Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que los habitantes notarán una presencia inusual de unidades policiales, de emergencia y personal operativo.

¡No te alarmes! La movilización comenzará en punto de las 13:00 horas, de este lunes 13 de julio, pero no se trata de una emergencia real.

¿Cuáles son las carreteras cerradas en Jalisco hoy 13 de julio?

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, este operativo tiene el propósito de fortalecer la coordinación de los distintos cuerpos policiacos ante situaciones de emergencia.

Es importante que tomes en cuenta cuáles son las vialidades y carreteras que permanecerán cerradas a partir de las 13:00 horas, para que no sufras contratiempos en tu trayecto. La lista de carreteras bloqueadas en Jalisco este lunes 13 julio es la siguiente:

Carretera a Zacatecas

Carretera a Saltillo

Carretera a Lagos de Moreno

Carretera a La Barca

Carretera a Chapala

Carretera a Colima

Carretera a Vallarta

Recomendaciones durante el simulacro de bloqueos en Jalisco

Las autoridades insisten en que este ejercicio que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, tiene fines preventivos y de coordinación entre las autoridades, por lo que no representa ningún riesgo para ti ni para tu familia y vecinos. Por esta razón, las recomendaciones de los cuerpos policiacos son:

Mantener la calma

Informarte únicamente a través de canales oficiales

Evitar compartir información no verificada

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