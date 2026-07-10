Hay mala calidad del aire en CDMX hoy, probabilidades de Doble Hoy No Circula

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que hoy viernes, la calidad del aire en la CDMX es mala debido a la presencia de partículas contaminantes en el ambiente, cabe señalar que cuando los índices son altos se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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La calidad del aire en CDMX es mala

De acuerdo con el reporte, este viernes, la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo alto porque se detectaron partículas contaminantes PM10 y PM2.5. Estas pueden causar irritación de ojos, nariz y boca, además de que pueden aumentar el riesgo de padecer asma y problemas cardiovasculares.

Por ello, cuando los niveles rebasan los 150 puntos la Secretaría del Medio ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinan activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula para que se restrinja el tránsito vehicular y las personas eviten realizar actividades al aire libre.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque el aire está contaminado, los niveles de partículas deben elevarse considerablemente para que las autoridades implementen las restricciones y hoy no se tiene previsto que cambie el Hoy No Circula; sin embargo, es importante que te mantengas atento a los avisos para que respetes las indicaciones.

¿Qué son las partículas PM10 y PM2.5?

Las partículas PM10 provienen de fuentes como el polen, polvo del suelo, arena, obras de construcción y quema de combustibles fósiles como los vehículos y las plantas de energía.

Mientras que las PM2.5 son consideradas las más dañinas ya que se pueden alojar en los pulmones o llegar hasta la sangre agravando enfermedades como el asma y aumenta el riesgo de padecer un infarto.

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