El error al conducir en CDMX por el que te enviarán el auto al corralón y pagarás una multa de más de $21,000 pesos

Conducir en la Ciudad de México implica cumplir con las disposiciones prescritas en el Reglamento de Tránsito, pero existe una falta que puede salir mucho más cara que una infracción común: llegar al máximo de puntos de penalización por infracciones o multas sobre la licencia de conducir.

Aunado a lo anterior, el responsable se puede hacer acreedor a una multa superior a los $21 mil pesos, además de sufrir el retiro del vehículo al corralón.

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¿Cuál es el error que puede costarte más de 21 mil pesos?

La sanción no se aplica por acumular puntos en sí, sino por seguir conduciendo cuando la licencia ya fue cancelada como consecuencia de ese sistema de penalizaciones.

El artículo 66 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que las licencias para conducir se cancelan al acumular 12 puntos de penalización. A partir de ese momento, la persona ya no cuenta con autorización para manejar un vehículo en la capital.

Si, pese a ello, el conductor continúa circulando y es detectado por la autoridad, podrá hacerse acreedor a las sanciones previstas en el propio Reglamento.

¿Cómo funciona el sistema de puntos?

Cada infracción al Reglamento de Tránsito genera una cantidad determinada de puntos, los cuales se registran en la licencia del conductor con base en la boleta de sanción emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los puntos permanecen vigentes durante un año contado a partir de la fecha en que fue expedida la infracción. Si una multa es anulada por una autoridad administrativa o judicial, los puntos correspondientes también deberán eliminarse del historial del conductor.

Cuida los puntos de penalización en tu licencia de conducir. Acumular puntos no exime del pago de la multa derivada de cada infracción. (Getty Images)

Además, acumular puntos no exime del pago de la multa derivada de cada infracción. Es decir, un automovilista deberá cubrir la sanción económica correspondiente, aun cuando también sume puntos en su licencia.

Estas son las sanciones que contempla el Reglamento

El Reglamento de Tránsito señala que una persona cuya licencia haya sido cancelada y continúe conduciendo podrá enfrentar las siguientes consecuencias:

Remisión del vehículo al depósito vehicular (corralón).

Multa de 180 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor vigente de la UMA para 2026, la sanción económica asciende a $21,115.80 pesos, además de los gastos que puedan generarse por el traslado y la permanencia del vehículo en el depósito.

¿Cuándo puedes volver a obtener la licencia?

La cancelación de la licencia no significa que el conductor pueda tramitar otra de inmediato. El propio Reglamento establece un plazo antes de poder solicitar nuevamente este documento.

De acuerdo con la normativa, la reexpedición de una licencia cancelada por acumulación de puntos solo procederá después de transcurridos tres años. Hasta entonces, la persona podrá iniciar nuevamente el trámite para obtener una licencia de conducir.

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