La CDMX no tiene buena calidad del aire hoy, ¿habrá Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La CDMX es una de las ciudades más grandes y por lo mismo es muy común que la contaminación ambiental aumente algunos días y cuando esto ocurre se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y hoy la calidad del aire no es buena.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico este día la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado debido a que hay partículas PM2.5.

Estas partículas contaminantes que están en el ambiente pueden provocar irritación en la nariz, boca y ojos, además pueden agravar los síntomas del asma y provocar bronquitis.

Los niños, niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores son la población más vulnerable cuando la contaminación aumenta por ello se recomienda el uso de cubrebocas y evitar realizar actividades al aire libre en las horas de mayor concentración de partículas contaminantes.

¿Cuántas fases de contingencia ambiental hay y cuándo se activan?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que hay dos fases de contingencia ambiental y se activan cuando los contaminantes como el ozono, PM10 o PM2.5 superan los umbrales de puntos en el Índice de Calidad del Aire.

La Fase I se activa cuando los niveles de ozono o partículas rebasan los 150 puntos y se implementa el Doble Hoy No Circula y se suspenden actividades cívicas y físicas al aire libre.

La Fase II es cuando se superan los 200 puntos y además de las restricciones antes mencionadas se suspenden clases y eventos masivos.

Por ello es importante siempre mantenerse pendiente de cómo se encuentra la calidad del aire para en caso de ser necesario utilizar cubrebocas y tomar medidas más drásticas.

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