Hoy No Circula Sabatino 4 de julio 2026 en CDMX y Edomex, ¿podrás salir?

¡Atención! Si tienes pensado sacar el automóvil este sábado deberás tener en cuenta las indicaciones del programa Hoy No Circula tiene contempladas.

Este sábado 4 de julio de 2026, el programa Hoy No Circula se aplicará como cada fin de semana en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con el objetivo de reducir la contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La normativa opera con rigor desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

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Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué coches no salen de casa este 4 de julio 2026?

Para este sábado 4 de julio, al tratarse del primer sábado del mes, el calendario oficial determina que la restricción de circulación aplica para los vehículos con holograma 1 y terminación de placa IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9).

Así como todos los vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de su placa.

¿Quiénes exentan el Hoy No Circula sabatino?

Quedan fuera de esta restricción los vehículos con holograma 0 y 00. Del mismo modo, los automóviles híbridos y eléctricos pueden circular sin limitaciones, incluso los fines de semana.

Tampoco se aplica el Hoy No Circula a motocicletas, taxis ni unidades destinadas al transporte público. Esta excepción también incluye a los vehículos de carga y a aquellos que son utilizados por personal médico o trabajadores del sector salud.

¿Cómo saber si mi coche circula?

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En caso de que no respetes el Hoy No Circula y seas infraccionado en la CDMX, tendrías que pagar entre las 20 y 30 UMAS.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

El Hoy No Circula sabatino no funciona de la misma manera que durante la semana, ya que su aplicación depende del holograma del vehículo, el último dígito de la placa y el número de sábado del mes.

Por ejemplo, los autos con holograma 1 y un dígito impar al final de su placa no podrán circular los primeros y terceros sábados de cada mes.

En cambio, los vehículos con holograma 1 y un dígito par en la placa no podrán circular los segundos y cuartos sábados del mes.

Si un mes tiene cinco sábados, la restricción solo afectará a los autos con holograma 2, foráneos y con permisos especiales. El resto de los vehículos, incluidos aquellos con holograma 1, quedarán exentos del Hoy No Circula sabatino en ese día.

El domingo es el único día en el que el Hoy No Circula no se aplica a ningún vehículo, ya que ese día está completamente exento de restricciones.

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