El ambiente está contaminado, la calidad del aire en CDMX no es buena hoy

El Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de realizar un constante análisis de la calidad del aire para que cuando los índices de partículas contaminantes aumenten se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este viernes no es buena.

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Calidad del aire en CDMX hoy

De acuerdo con el reciente reporte, hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo moderado debido a que hay presencia de partículas contaminantes PM2.5 que pueden ser sólidas o líquidas y provienen de la combustión de motores de autos, fábricas, incendios y otras actividades humanas.

Debido a que son muy pequeñas no se pueden filtrar por las vías respiratorias y pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo.

¿Qué daños a la salud provoca la contaminación?

La exposición a estas partículas es una amenaza a la salud pues puede provocar enfermedades respiratorias, padecimientos cardiovasculares y problemas pulmonares. Además se les vincula con el creciente desarrollo del asma y alergias entre la población infantil.

Es importante mencionar que aunque el 99% de la población mundial esta expuesta a niveles de contaminación PM2.5 superiores al límite anual recomendado por la OMS, el 88% de los países del planeta ya cumplen con el Objetivo Intermedio anual.

Energías limpias, fundamentales para disminuir la contaminación

Reducir la contaminación por partículas PM2.5 ya no es tan difícil pues actualmente hay estrategias para reducir las emisiones industriales y hay prácticas agrícolas sostenibles y una mejor gestión de los residuos sólidos.

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