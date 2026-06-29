¿No circulas hoy? Autos con estas placas y holograma se quedan en casa el lunes 29 de junio

El programa Hoy No Circula 2026 aplica con normalidad en la CDMX este lunes 29 de junio, ya que hasta el momento las autoridades ambientales no han activado ninguna contingencia. Esto significa que miles de automovilistas deberán respetar las restricciones establecidas para evitar sanciones económicas y el envío de su vehículo al depósito vehicular.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los 18 municipios conurbados del Estado de México y 30 más del Valle de Toluca donde opera el programa ambiental.

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¿Qué autos no circulan el día de hoy 29 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este lunes 29 de junio deberán quedarse en casa los siguientes vehículos:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Hologramas 1 y 2

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 22 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/R2J2oM5028 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 22, 2026

En cambio, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, además de autos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte público, unidades de emergencia y vehículos para personas con discapacidad, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

Las autoridades recomendaron a los conductores consultar diariamente el calendario del Hoy No Circula ya que las restricciones pueden modificarse si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa un programa especial por mala calidad del aire.

¿De cuánto es la multa por violar el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

Incumplir con el programa puede salir caro. Los automovilistas que circulen cuando su vehículo tiene restricción pueden recibir una sanción equivalente a 20, 25 o hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Además de la multa, las autoridades pueden remitir el automóvil al corralón, por lo que el costo final aumenta al considerar arrastre y resguardo del vehículo.

Si tienes dudas sobre si tu automóvil puede circular este lunes, lo mejor es verificar la terminación de tu placa y el holograma de verificación antes de salir de casa. Así evitarás contratiempos y gastos inesperados al iniciar la semana.

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