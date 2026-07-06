El grave error que dejará a los conductores sin licencia de conducir por dos años en Jalisco

En Jalisco, la retención de la licencia de conducir ya no se resuelve con dinero, porque las autoridades de movilidad diseñaron un esquema pensado específicamente para quienes repiten una conducta de irresponsabilidad severa. Existe un mecanismo que castiga la reincidencia con algo mucho más permanente y costoso que cualquier sanción económica.

Y el golpe real llega rápido, sin demasiado margen de tiempo entre una infracción y la siguiente. Basta repetir la conducta dentro de un plazo corto para que la autoridad active una medida definitiva, una que muchos conductores descubren demasiado tarde, cuando ya no hay vuelta atrás.

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¿Cuánto tiempo se queda sin licencia un conductor reincidente en Jalisco?

El Artículo 376, numeral 1, fracciones III y VI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, regula estas sanciones de forma escalonada según la reincidencia. El límite legal que activa el protocolo se fija en más de 130 mg de alcohol en sangre, o bien 0.65 mg en aire espirado.

Todo arranca con la fracción VI, que funciona como la primera advertencia seria dentro de este esquema de sanciones progresivas. Reincidir dentro del año siguiente a la primera infracción suspende la licencia seis meses, sin contar el arresto administrativo ni la multa correspondiente que también se aplica.

¿Y si la persona vuelve a cometer la misma falta poco después de esa segunda sanción? Ahí entra en juego la fracción III, que ordena la cancelación definitiva del documento, sin trámite exprés y sin ninguna posibilidad de recuperación inmediata.

Desde ese momento el reloj corre distinto para el conductor sancionado, porque ya no se trata de pagar una multa y seguir adelante. El infractor no puede tramitar nada hasta cumplir dos años exactos desde la fecha de cancelación, y solo entonces puede iniciar el proceso bajo los mismos requisitos que exige una licencia completamente nueva.

Más de 130 mg de alcohol en sangre activan el protocolo de sanción. (Getty Images)

¿Qué exámenes exige Jalisco para recuperar la licencia cancelada?

El simple paso del tiempo no resuelve el problema por sí solo, ya que la ley exige algo más antes de habilitar cualquier trámite. Antes de calificar para una nueva licencia, el conductor sancionado pasa por una investigación de trabajo social que revisa su entorno y su situación personal.

También enfrenta exámenes de toxicomanía y alcoholismo, pensados para evaluar su relación real con el consumo de sustancias. Estas pruebas buscan descartar dependencia real a bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas antes de habilitar cualquier documento nuevo.

Sin un resultado favorable en esos exámenes, la autoridad no entrega ningún documento, sin excepciones ni atajos posibles para el infractor. El proceso completo puede extender la espera real mucho más allá de los dos años mínimos que marca la ley como punto de partida.

Evitar una segunda falta, entonces, no es solo una cuestión de prudencia al volante, sino la diferencia entre seguir manejando con normalidad o quedarse a pie durante años. El margen que deja la ley es mínimo, y el costo se mide en tiempo, no en pesos.

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