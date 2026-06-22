Es ley y pocos lo saben: Jalisco multa esta modificación en tu auto, pero el criterio para aplicarla lo pone el oficial de tránsito

Hay una modificación muy común en los autos de Jalisco que la ley prohíbe, aunque muchos conductores circulan sin saberlo. No se trata de una infracción menor: la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del estado la contempla de forma explícita, y el rango de la sanción puede variar de manera considerable según quién la aplique.

Lo que hace peculiar a esta regulación es que Jalisco no fijó un parámetro técnico medible como referencia. Otros estados sí establecen límites precisos, pero en esta entidad la determinación final recae sobre el criterio del oficial de tránsito que te detiene, lo que convierte cada revisión en una situación impredecible para el conductor.

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¿Cuál es la ley que sanciona modificaciones en tu auto y que queda a criterio del oficial si te multa o no?

El artículo 360 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco prohíbe el uso de “cristales polarizados u otros elementos que impidan totalmente la visibilidad hacia el interior del vehículo”, así como cualquier tipo de polarizado en el parabrisas, sin importar su intensidad. A diferencia de Ciudad de México o Sinaloa, la ley jalisciense no fija ningún porcentaje de tintado permitido, lo que deja la interpretación abierta al agente de tránsito en turno.

Esto significa que dos conductores con el mismo nivel de polarizado pueden recibir tratamiento distinto dependiendo del inspector que los detenga. La discrecionalidad es, en los hechos, parte del reglamento. El conductor no tiene un parámetro objetivo al cual apelar si considera que la infracción no procede.

La multa por esta infracción va de 1 a 5 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor vigente en 2026 de $117.31 pesos por UMA según el INEGI, la sanción puede ir de $117.31 a $586.55 pesos, según el criterio del oficial.

El artículo 360 de la Ley de Movilidad de Jalisco prohíbe todo polarizado en el parabrisas.

¿También hay multa por calcomanías en los autos en Jalisco?

Sí. El artículo 374 de la misma ley sanciona a quienes circulen con placas ocultas total o parcialmente por cualquier objeto o material que impida la identificación del número, o que lleven en el exterior del vehículo placas adicionales no autorizadas. Las calcomanías que cubran las placas entran directamente en este supuesto, y la sanción es notablemente más severa.

En este caso, la multa asciende a 150 a 200 veces el valor de la UMA. Con el valor 2026, eso representa entre $17,596.50 y $23,462 pesos, una cifra que puede representar un golpe financiero significativo para cualquier bolsillo.

Ambas infracciones aplican de forma independiente: un vehículo puede acumular las dos sanciones si circula con vidrios polarizados y al mismo tiempo lleva calcomanías que obstruyan la placa. Revisar el estado del auto antes de cada trayecto es la única forma de evitar sorpresas en un retén.

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