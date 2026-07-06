Activan Alerta Amber en Edomex y buscan a Gretel Lorieth Duron, de 17 años; esta es su ficha de búsqueda

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Gretel Lorieth Duron Pérez, una joven de 17 años que fue vista por última vez el 3 de julio.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la joven se encontraba en Nextlalpan, Edomex; no obstante, el reporte de desaparición se levantó el domino 5 de julio.

Es importante mencionar que, con base en como iba vestida, se presumen que la joven iba de la escuela a su casa o viceversa, debido a que traía el uniforme cuando fue vista por última vez.

Ficha de búsqueda en Edomex La joven vestía uniforme escolar la última vez que fue vista (Alerta Amber Edomex | FB)

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Ficha de búsqueda de Gretel Lorieth Duro Pérez, joven desaparecida en Edomex

Para encontrar a la adolescente, las autoridades compartieron una serie de características que pueden ser identificables:

1.49 metros de estatura

Complexión delgada

Tez blanca

Cabello lacio y castaño oscuro

Ojos café medianos

No se otorgaron señas particulares; sin embargo, se dio a conocer que, al momento de la desaparición, iba vestida con saco color azul con logo de la escuela CBT2, falda azul marino con cuadros grises, calcetas color azul marino y zapatos de charol color negro.

Si tienes alguna información sobre su paradero, te puedes comunicar a los siguientes números:

Emergencias nacional : 911

: 911 Locatel CDMX : (55) 5658 1111

: (55) 5658 1111 Locatel Edomex : (722) 167 8808

: (722) 167 8808 Alerta Amber México : 800 00 854 00

: 800 00 854 00 Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

Edomex ocupa el 1 lugar en desapariciones en México durante 2026

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) informó que, hasta inicios de 2026, el Estado de México (Edomex) ocupaba el primer lugar en personas desaparecidas con 14 mil 722 casos.

Es importante mencionar que este mismo indicador revela que las mujeres adolescentes son el primer cuadro de preocupación, ya que son las que más reportes de desaparición tienen.

Los municipios del Edomex donde se han levantado más reportes son: Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Cuautitlán y Tlalnepantla.

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