No busques más: Instituto Electoral de Guanajuato abre vacantes con salarios de 23 mil pesos

No busques más oportunidades de empleo, esta podría ser la tuya. Y es que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) abrió 27 vacantes con salarios de más de 23 mil pesos mensuales.

De acuerdo a la convocatoria oficial, se trata de una oportunidad laboral para ocupar plazas eventuales de ingeniero en la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, las cuales estarán vigentes durante el proceso electoral del próximo año.

La convocatoria abrió el pasado 6 de junio y cerrará a las 14:00 horas (tiempo local) del viernes 10 de julio, por lo que se trata de una oportunidad imperdible.

Vacantes del Instituto Electoral de Guanajuato La convocatoria cerra el 10 de julio a las 14:00 horas (Instituto Electoral del Estado de Guanajuato)

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Las vacantes son para las Juntas Ejecutivas Regionales de Acámbaro (3 oportunidades laborales), Apaseo el Grande (2), Celaya (1), Cortazar (1), Dolores Hidalgo (2), Guanajuato (1), Irapuato (1), León (1), Pénjamo (1), Salamanca (1), San Francisco del Rincón (1), San Luis de la Paz (3), San Miguel Allende (1), Valle de Santiago (3) y Yuriria (2).

Requisitos para aplicar a las vacantes del Instituto Electoral de Guanajuato durante julio 2026

Si te interesa el cargo, entonces debes de tomar en cuenta los siguientes requisitos:

Licenciatura en Administración, Informática, Sistemas o afines

en Administración, Informática, Sistemas o afines Experiencia mínima de seis meses en instalación, mantenimiento y configuración de equipos informáticos; conocimiento de cableado, así como de redes locales, direccionamiento IP y equipos de conectividad

en instalación, mantenimiento y configuración de equipos informáticos; conocimiento de cableado, así como de redes locales, direccionamiento IP y equipos de conectividad No ser militante de algún partido político o haber ocupado algún cargo de elección popular

¿Qué documentos necesito para aplicar a las vacantes del Instituto Electoral de Guanajuato?

Para aplicar al puesto, estos son los documentos que debes de tener y con los que participarás por una de las vacantes:

Formato de inscripción a la convocatoria

a la convocatoria Síntesis curricular con fotografía

con fotografía Documentos que acrediten experiencia laboral

Acta de nacimiento

Credencial para votar vigente (copia por ambos lados)

(copia por ambos lados) CURP

Licencia de manejo vigente tipo “A” y disponibilidad de vehículo particular

y disponibilidad de vehículo particular Certificado de estudios

Manifiesto de no militancia partidista

Declaratoria bajo protesta de decir la verdad

Aviso de privacidad para el manejo de datos personales

para el manejo de datos personales Cédula de datos fiscales del SAT

Algunos de estos, vienen hasta el final de la convocatoria oficial

Paso a paso para aplicar a las vacantes del IEEG

Estos documentos se deben de enviar en formato PDF al correo convocatorias@ieeg.org.mx con el asunto “nombre completo en mayúsculas_ING.pdf”; en un máximo de 24 horas recibirá una respuesta.

En caso de pasar a la siguiente ronda, los aspirantes deberán de realizar un examen de conocimientos y evaluación psicométrica (agendada para el 5 de agosto de 09:00 a 10:00 horas), mientras que del 7-10 de agosto habrá entrevista con el jefe del Departamento de Sistemas de Información y Soporte Técnico y persona de la Dirección. El 12 de agosto se dará a conocer el resultado final.

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