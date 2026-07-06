Fuerte choque en la vía López Portillo, Tultitlán, Edomex, provocó caos y dejó personas lesionadas; alternativas viales

La mañana ha sido pesada para los que circulan por la vía López Portillo, a la altura de Chilpan en Tultitlán, Estado de México (Edomex), luego de que se registrara un fuerte choque entre un autobús de pasajeros y un particular.

El impacto fue tan fuerte que el automóvil particular volcó y quedó incrustado a una fachada; hasta el momento, se reportan personas lesionadas, aunque las autoridades no han dado más información al respecto.

Testigos en el lugar de los hechos reportan que, al menos, dos personas resultaron lesionadas.

En la zona ya se encuentran equipos de emergencia y elementos de seguridad para investigar las causas del accidente, deslindar responsabilidades y atender a las personas lesionadas.

Así el accidente de la Vía José López Portillo, a la altura de San Francisco Chilpan, en Tultitlán. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/XMWXzrmrKz — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 6, 2026

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¿Qué pasa en la vía López Portillo, Edomex, hoy 6 de julio?

Como se mencionó, debido al accidente, la zona se ha vuelto un caos vial y la circulación es lenta, ante esto se recomienda tomar alternativas viales como:

Avenida de las Torres

Boulevard Tultitlán

Ambas corren en paralelo a la vía López Portillo; no obstante, si tu trayecto es más largo, entonces puedes tomar la autopista México-Querétaro o el Circuito Exterior Mexiquense.

Es importante mencionar que el accidente fue en dirección a Ecatepec, entonces otras rutas alternas pueden ser:

Avenida Recursos Hidráulicos , la cual conecta con Tultepec

, la cual conecta con Tultepec Avenida Mexiquense, pasa por Coacalco y también corre de forma paralela

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