El municipio de Querétaro que aprobó programa para afectados por granizadas: este grupo de personas podrá acceder al beneficio

El municipio de Amealco, ubicado en Querétaro, activó un programa emergente de mitigación de riesgos que entregará materiales de construcción a más de 120 familias cuyas viviendas sufrieron daños estructurales por las fuertes tormentas y granizadas ocurridas el pasado 20 de mayo.

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¿A quién beneficia el programa emergente de mitigación de riesgos en Amealco?

El Cabildo local autorizó la dispersión de apoyos en especie para las comunidades que registraron afectaciones severas tras la tormenta del pasado 20 de mayo. Los habitantes censados recibirán láminas para reparar sus techumbres dañadas de manera completamente gratuita. Las brigadas operativas de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Amealco delimitaron los cuadrantes de ayuda basándose en los reportes de daños habitacionales provocados por el peso del granizo acumulado.

El plan de contingencia hídrica prioriza la entrega de insumos bajo criterios técnicos específicos:

Comunidad de San Martín: concentra el reparto de láminas para sustituir los techos de asbesto colapsados o fracturados en las viviendas residenciales.

concentra el reparto de láminas para sustituir los techos de asbesto colapsados o fracturados en las viviendas residenciales. Comunidad de La Manzana: recibe asistencia civil paralela debido a la interrupción de servicios básicos por caída de árboles sobre el cableado eléctrico.

¿Cómo operarán las nuevas instalaciones de Protección Civil en Amealco?

La entrega de la remodelada base de emergencias tiene como propósito agilizar la respuesta institucional frente a los desastres naturales que golpean la zona serrana de Querétaro. Las oficinas cuentan con infraestructura moderna para que paramédicos y rescatistas organicen los operativos de auxilio a los más de 70 mil habitantes de la demarcación. La rehabilitación del inmueble elimina las condiciones precarias del pasado y fortalece los canales de comunicación directa con la población rural.

Las autoridades locales mantienen habilitados los números de emergencia 911 y el teléfono 448 278 0588 para capturar nuevos reportes de siniestros estructurales de forma inmediata. Los protocolos de distribución de material mantendrán su vigencia regular durante el presente periodo de lluvias para garantizar la seguridad de los hogares amealcenses.

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