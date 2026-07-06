¿Cuándo terminan las clases en tu estado? La lista completa para el cierre del ciclo escolar 2026

El fin del ciclo escolar 2026 está cada vez más cerca, pues el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca como último día de clases el 15 de julio. Sin embargo, al menos 11 entidades adelantaron el inicio de las vacaciones de verano. De hecho, en esta misma semana, tres entidades más terminan el año escolar antes.

En adn Noticias, te contamos cuáles son las entidades que tendrán su último día de clases antes del 15 de julio.

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¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026?

El calendario escolar determina que el último día de clases es el próximo miércoles 15 de julio; sin embargo, algunas entidades decidieron comenzar las vacaciones de verano desde el mes de junio y, otros, en la segunda semana de julio; esto, con el objetivo de proteger a estudiantes y docentes de las altas temperaturas que se pronostican para este verano.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Once entidades de la República Mexicana realizaron modificaciones al calendario escolar, por lo que es normal que padres y madres de familia no tengan muy clara la fecha de fin de ciclo escolar 2026 en su estado. A continuación te enlistamos cuáles son los estados que terminan clases antes del 15 de julio:

Nuevo León : 8 de julio

: 8 de julio Sinaloa :10 de julio

:10 de julio Tamaulipas : 10 de julio

: 10 de julio Guanajuato: 10 de julio

¿Cuándo es el inicio del ciclo escolar 2026 a 2027?

Aunque la SEP aún no ha publicado su calendario escolar oficial, el Gobierno de México informó que se espera que el arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027, en todas las escuelas públicas y privadas de Educación Básica, será el 31 de agosto.

¿Cuándo entregan las boletas de calificaciones?

De acuerdo con el calendario escolar, la entrega de boletas de calificaciones se ealizará entre los días 14 y 15 de julio de manera presencial y de forma digital.

Los padres y madres de familia pueden asistir a la última Reunión de Padres para recoger y firmar la boleta de calificaciones de sus hijos, directamente en los planteles. Pero también, pueden descargarla en línea. En este ENLACE te explicamos cómo puedes obtener la boleta de calificaciones de tus hijos en línea fácil y rápido.

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