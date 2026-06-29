Último día de clases SEP 2026: Dos estados terminarán el ciclo escolar en 4 días; fecha para obtener su boleta de calificaciones

El fin de ciclo escolar 2025-2026 está cada vez más cerca para millones de estudiantes de educación básica en México, pero en dos estados la cuenta regresiva ya comenzó. Mientras la mayoría de las escuelas concluirán actividades el próximo 15 de julio, algunas entidades adelantaron el cierre del ciclo escolar debido a las altas temperaturas, por lo que a sus alumnos les quedan apenas cuatro días de clases antes de iniciar las vacaciones de verano.

La medida aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes también deberán estar atentos a las fechas de entrega y consulta de la boleta digital de calificaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), documento indispensable para realizar la reinscripción del ciclo escolar 2026-2027.

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Estados de México que salen de clases la primera semana de julio

De acuerdo con los calendarios autorizados por las autoridades educativas estatales, los dos estados donde a los estudiantes les restan únicamente cuatro días de clases son:

Baja California Sur : El ciclo escolar 2025-2026 concluye el 3 de julio

: El ciclo escolar 2025-2026 concluye el San Luis Potosí: La fecha oficial de salida será el 5 de julio

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Ambas entidades modificaron su calendario escolar para proteger a alumnos y docentes de la ola de calor registrada durante las últimas semanas.

Además de estos estados, otras entidades también adelantaron el fin de clases son: Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Colima, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

¿Cuándo es el fin del ciclo escolar 2026?

Aunque hubo polémica por una propuesta para adelantar las vacaciones de verano en todo el país, la Secretaría de Educación Pública confirmó que el calendario escolar se mantiene sin cambios para la mayoría de las entidades.

Por ello, el fin del ciclo escolar 2026 será oficialmente el 15 de julio para la mayor parte de las escuelas públicas y privadas de educación básica del país, mientras que las vacaciones de verano iniciarán al día siguiente.

¿Cómo descargar la boleta de calificaciones SEP en línea?

Una vez concluido el ciclo escolar 2025-2026, madres, padres y tutores podrán descargar la boleta de calificaciones digital.

Para hacerlo deberán ingresar al portal oficial de consulta de la SEP o al sistema habilitado por la autoridad educativa de su estado, proporcionar la CURP del estudiante y, en algunos casos, la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Tras validar la información será posible descargar e imprimir el documento.

La entrega de boletas en otras entidades también podrá realizarse directamente en los planteles entre el 14 y 15 de julio, según el calendario oficial.

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