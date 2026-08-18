Liberan a conductor de revolvedora que golpeó la estructura que mató a mujer en Huixquilucan

Identificado como Carlos “N”, el conductor de la revolvedora de cemento que golpeó una estructura que cayó sobre una camioneta en Huixquilucan y que terminó con la vida de una mujer, quedó en libertad; esto a cuatro días del accidente en las inmediaciones de Paseo Interlomas.

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¿Cómo fue la muerte de la mujer en las inmediaciones de Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Edomex?





Una mujer de 53 años murió en Huixquilucan, Estado de México, luego de que una estructura publicitaria cayera sobre la camioneta en la que viajaba. El accidente sucedió durante la jornada de pasado 14 de agosto, justo a la altura del Centro Comercial Paseo Interlomas.

La estructura fue golpeada por una revolvedora de cemento que era operada por un hombre identificado como Carlos “N”; tras el impacto, el anuncio cayó sobre el vehículo y provocó la muerte de la víctima que viajaba como copiloto.

¿Por qué liberaron a Carlos “N”?

Aunque Carlos “N” fue detenido e ingresado inicialmente a un centro penitenciario, un juez determinó que continuará su proceso en libertad.

Durante una audiencia celebrada el 17 de agosto, la autoridad judicial calificó como legal su detención y lo vinculó a proceso por delitos de homicidio culposo y daño a los bienes; sin embargo, le impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

En la Tarjeta Informativa de la Fiscalía del Estado de México, se señala que: “La Autoridad Judicial decretó como medida cautelar la presentación periódica los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) y la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 250 mil pesos”.

Además se estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria, por lo que “debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra”.

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