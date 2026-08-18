Elvia Martínez: La historia de la mujer de 71 años que nunca se rindió y terminó su carrera en la UNAM

El que persevera alcanza. A sus 71 años, Elvia Martínez se tituló de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM.

Nunca es tarde para cumplir los sueños y aunque en 1928 tuvo que dejar la universidad para apoyar económicamente a su familia, la mujer regresó para completar lo que dejó en pausa.

No todo fue fácil, encaró varios retos en el camino, entre ellos la tecnología.

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¿Cuál es la historia de Elvia Martínez?

Elvia regresó al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur en 2019 y tras concluir la preparatoria de forma satisfactoria, continuó con sus estudios de Licenciatura en.

Esta etapa implicó enfrentar obstáculos, desde el uso de herramientas digitales hasta la distancia y la diferencia generacional con sus compañeros.

Dada mi edad yo sentí al principio que no llegaba, estuve a punto de retirarme porque todo se me complicaba, tanto la tecnología, el convivir con mis compañeros día a día, con los profesores — contó.

No obstante, logró adaptarse al uso del celular, que se convirtió en su mejor aliado. Desde este dispositivo realizaba sus tareas en una plataforma digital para guardar, editar y compartir documentos.

El fruto de su esfuerzo se vio reflejado en la obtención de su título, pero Elvia desea ir más allá y ahora busca ingresar a la Maestría.

La mujer exhortó a todas las personas que han pospuesto sus carreras y las han dejado en el olvido a que las retomen.

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