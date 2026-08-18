Elvia Martínez: La historia de la mujer de 71 años que nunca se rindió y terminó su carrera en la UNAM

El que persevera alcanza. A sus 71 años, Elvia Martínez se tituló de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM.
Nunca es tarde para cumplir los sueños y aunque en 1928 tuvo que dejar la universidad para apoyar económicamente a su familia, la mujer regresó para completar lo que dejó en pausa.
No todo fue fácil, encaró varios retos en el camino, entre ellos la tecnología.
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¿Cuál es la historia de Elvia Martínez?
Elvia regresó al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur en 2019 y tras concluir la preparatoria de forma satisfactoria, continuó con sus estudios de Licenciatura en.
Esta etapa implicó enfrentar obstáculos, desde el uso de herramientas digitales hasta la distancia y la diferencia generacional con sus compañeros.
Dada mi edad yo sentí al principio que no llegaba, estuve a punto de retirarme porque todo se me complicaba, tanto la tecnología, el convivir con mis compañeros día a día, con los profesores— contó.
No obstante, logró adaptarse al uso del celular, que se convirtió en su mejor aliado. Desde este dispositivo realizaba sus tareas en una plataforma digital para guardar, editar y compartir documentos.
El fruto de su esfuerzo se vio reflejado en la obtención de su título, pero Elvia desea ir más allá y ahora busca ingresar a la Maestría.
La mujer exhortó a todas las personas que han pospuesto sus carreras y las han dejado en el olvido a que las retomen.
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