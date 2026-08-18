CFE cortará la luz en Hidalgo: Lista de vecinos afectados este 19 de agosto

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte de luz programado para este miércoles 19 de agosto que afectará a decenas de vecinos del municipio de Tulancingo, en el estado de Hidalgo.

Si vives en esta región del estado de Hidalgo, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te compartimos la lista de las colonias que se quedan sin luz.

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CFE anuncia corte de luz en Tulancingo este 19 de agosto

A través de un comunicado la CFE estatal informó que se llevará a cabo un corte de luz programado en algunas calles de la colonia Centro del municipio de Tulancingo, que durará al menos cinco horas.

La compañía de luz informó que sus técnicos estarán realizando trabajos de mantenimiento indispensables para garantizar la calidad del servicio en la zona.

Inicio del corte: Miércoles 19 de agosto a las 10:00 horas

Fin del corte: Miércoles 19 de agosto a las 15.00 horas

Menos quejas, interrupciones y una respuesta más rápida. ⚡️



De enero a julio de 2026, la CFE redujo 37% las interrupciones eléctricas y las quejas, en comparación con 2024. Además, el tiempo promedio de restablecimiento mejoró un 72%.



Estos resultados son parte del… pic.twitter.com/Lwg0dzPXHe — CFEmx (@CFEmx) August 18, 2026

Colonia y lista de calles que se quedan sin luz hoy 19 de agosto

Los vecinos afectados por el apagón eléctrico CFE de este 19 de agosto son aquellos que vivan o que tengan negocios en estas calles de la colonia Centro de Tulancingo:

Calle Manuel F. Soto

Calle José María Morelos Oriente

Si vives en algunas de estas calles recuerda que es indispensable desconectar tus aparatos eléctricos al menos 15 minutos antes de que comience el corte. Prepárate para el apagón eléctrico y pon a cargar tu celular con tiempo.

También, procura mantener cerrado el refrigerador para que mantenga la temperatura y tus alimentos se conserven adecuadamente.

Una vez que regrese la luz no conectes tus aparatos eléctricos de inmediato, espera al menos 20 minutos para que las variaciones de energía eléctrica no los dañen.

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