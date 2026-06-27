Licencia de conducir en Jalisco 2026: precio actualizado, requisitos y dónde tramitarla sin filas

Obtener o renovar la licencia de conducir en Jalisco en 2026 implica considerar nuevos costos y métodos para realizar el trámite de manera más eficiente y ágil.

Y es que durante este año, las tarifas tuvieron cambios y cada tipo de conductor tiene un monto distinto. Desde automovilistas hasta motociclistas y choferes, el proceso depende de la categoría que se solicite y de si se trata de una nueva licencia o una renovación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Jalisco en 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran), los precios dependen del tipo de licencia que necesita cada persona.

Los costos vigentes para algunos de los trámites son:

Automovilista nueva: $913 pesos

Automovilista renovación: $766 pesos

Motociclista nueva: $600 pesos

Motociclista renovación: $500 pesos

Chofer nueva: $1,030 pesos

Chofer renovación: $913 pesos

También existe una tarifa de $1,251 pesos para licencias relacionadas con transporte público y privado. En el caso de permisos para menores de edad, el precio depende de la vigencia solicitada:

$557 pesos por 6 meses

$1,143 pesos por un año

Además, algunos grupos pueden acceder a descuentos. Personas con discapacidad y adultos mayores de 65 años tienen un beneficio del 50% en ciertos trámites relacionados con la licencia.

🪪🚘 ¿Vas a tramitar tu licencia de conducir por primera vez?



Antes de realizar el trámite, conoce los requisitos y lleva todo listo para obtenerla de manera ágil y sencilla. ✅



➡️Conoce más detalles en: https://t.co/db0bAjaEkv pic.twitter.com/sXdsVghSgP — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) June 22, 2026

¿Qué requisitos piden para sacar la licencia por primera vez?

Antes de acudir a un módulo es importante reunir los documentos necesarios, ya que la falta de alguno puede detener el trámite.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Identificación oficial vigente

CURP o documento que la incluya

Comprobante de domicilio reciente

Proporcionar tipo de sangre

Aprobar examen de conocimientos viales

Realizar prueba práctica de manejo

Para algunos casos específicos también puede solicitarse una constancia de curso vial, principalmente en trámites para motociclistas, permisos de menor o transporte especializado.

En el caso de las personas mayores de 75 años, estos deben cumplir con una valoración adicional de salud emitida por una institución oficial.

¿Dónde se puede tramitar la licencia en Jalisco?

La Secretaría de Transporte facilitó dos métodos para llevar a cabo el proceso: acudir con cita o presentarse directamente en los horarios de atención disponibles.

Algunos puntos de atención presenciales en la Zona Metropolitana de Guadalajara son:

Secretaría de Transporte, en Circunvalación y Alcalde

Plaza Guadalajara

CISZ Zapopan

Para conocer todos los módulos disponibles, se puede visitar esta dirección.

La cita previa se puede llevar a cabo en el portal oficial de citas de la Secretaría de Transporte, lo que puede facilitar el trámite, sin embargo es recomendable revisar la disponibilidad de cada sede antes de acudir. Dentro de este mismo sistema, se puede realizar el pago para posteriormente acudir a un centro autorizado y completar el trámite.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.