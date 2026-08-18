¡Sí habrá Grito! Sinaloa retoma la celebración del 15 de septiembre este 2026

Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora de Sinaloa, informó que este año el estado sí tendrá festejo por el Grito de Independencia en la explanada del Palacio de Gobierno.

Además, Bonilla Valverde informó que el Gobierno de Sinaloa ya se encuentra preparando la celebración para estas fiestas patrias e invitó a la población a hacerse presente y estar pendiente de la cartelera.

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¿Qué artistas estarán en el Grito de Independencia en Sinaloa?

Según informó la gobernadora, los preparativos para estas festividades ya se encuentran en marcha para todas las familias sinaloenses que volverán a vivir este Grito de Independencia.

“Los invitamos para el Grito de Independencia ahora en septiembre, hay que estar bien mexicanos. Les adelanto que sí va a haber festejo del Grito de Independencia”, comentó Yeraldine Bonilla.

En cuanto a la cartelera musical para el Grito de Independencia en Sinaloa, la mandataria señaló que aún continúan las pláticas con los artistas y agrupaciones.

“En su momento yo les haré saber quiénes serán los artistas de este año”, señaló la mandataria estatal.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de retomar a los artistas programados en años anteriores, Bonilla Valverde aseguró que de momento no se tiene ningún nombre definido y será hasta tener la agenda oficial.

¿Por qué se suspendió el Grito de Independencia en Sinaloa?

Este 2026 marcará la reapertura de las actividades patrias con asistencia del público luego de las cancelaciones ocurridas en 2024 y 2025.

La confirmación del Grito de Independencia en Sinaloa se da en medio de un contexto de inseguridad para la entidad, la cual encabeza la lista nacional de las tasas más altas de homicidios.

En 2024, autoridades cancelaron las presentaciones musicales debido a los hechos violentos registrados en Culiacán y otros municipios. En ese año, se tenía contemplado a la dinastía Aguilar en la presentación musical.

Para 2025, el Gobierno del Estado también canceló las presentaciones de El Coyote, Marisela y Miguel Bosé a dos días de las fechas programadas por los mismos motivos de seguridad.

Al ser cuestionada por el regreso de estas festividades, Bonilla Valverde aseguró que Sinaloa cuenta con las condiciones para retomar las fiestas patrias tras las dos previas cancelaciones.

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