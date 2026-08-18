¿Te quedaste? Fecha TENTATIVA para la publicación de resultados del Examen de Control de la UNAM

¿Hiciste el Examen de la UNAM para nivel licenciatura? Te contamos que la Universidad Nacional Autónoma de México ya dio una fecha tentativa en la que podrían publicar los resultados del Examen de Contol.

Si estás esperando conocer si lograste un lugar en algunas de las facultades de la Máxima Casa de Estudios, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos todos los detalles.

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¿Qué día publican los resultados de la UNAM?

Tras las irregularidades detectadas en el Examen de Admisión de la UNAM para nivel licenciatura, la Máxima Casa de Estudios determinó realizar un Examen de Control a ciertos aspirantes seleccionados.

El Examen de Control de la UNAM se llevó a cabo del 12 al 19 de agosto, en cuatro ciudades:Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

Los resultados del Examen de Control de la UNAM se publicarán durante el último fin de semana de agosto de 2026. Las fechas tentativas son el sábado 29 o el domingo 30 de agosto.

📍Desde el Palacio de los Deportes, Diana Gómez (@Deidali) nos comparte los últimos detalles de la segunda fecha de aplicación del examen de control de la UNAM (@UNAM_MX).🎓

Recordemos que son tres horarios y mañana seguirá la aplicación de la prueba‼️#adnNoticias con… pic.twitter.com/8F65sao2wq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 18, 2026

¿Cómo saber si me quede en la mañana o tarde en la UNAM?

Para saber si te tocó en el turno matutino o vespertino en la UNAM, debes revisar la nomenclatura o el número de tu grupo asignado en tu tira de materias o documentos de ingreso.

El tercer dígito del código de tu grupo indica el turno: el 0 o números menores a 5 son para la mañana, y el 5 o mayores indican la tarde.

Turno matutino : El tercer número del grupo empieza del 0 al 4 (por ejemplo, grupos como 1105 o 1001).

: El tercer número del grupo empieza del (por ejemplo, grupos como 1105 o 1001). Turno vespertino: El tercer número del grupo empieza del 5 en adelante (por ejemplo, terminaciones con 5).

¿Cuándo comienza el semestre 2027-1 en la UNAM?

Este lunes 17 de agosto regresaron a clases los alumnos de continuidad de nivel licenciatura de la UNAM, es decir, los que ya estaban inscritos.

Los alumnos de nuevo ingreso de nivel licenciatura comenzarán el ciclo escolar 2027-1 hasta el lunes 31 de agosto.

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