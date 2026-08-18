Calendario de la SEP 2026-2027: Puentes y fechas de Consejo Técnico Escolar

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya está disponible y ya fue confirmado por el titular de la dependencia. De tal manera, que si eres padre o madre de familia y quieres empezar a organizar tus vacaciones de invierno, ya puedes checar los puentes y días sin clases por Consejo Técnico.

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¿Qué días no habrá clases en la SEP por Consejo Técnico?

El ciclo escolar 2026-2027 está a solo unos días de comenzar, por lo que es normal que te preguntes cuándo será el primer puente vacacional o el fin de semana largo por Consejo Técnico de los alumnos de educación básica.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Aunque el calendario escolar sufrió algunos cambios, por ejemplo, el fin de ciclo escolar, los puentes y viernes de Consejo Técnico se mantienen prácticamente sin modificaciones. De esta manera, las reuniones de profesores se seguirán realizando el último viernes de cada mes. Las fechas son las siguientes:

Viernes 25 de septiembre de 2026

de 2026 Viernes 30 de octubre de 2026

de 2026 Viernes 27 de noviembre de 2026

de 2026 Viernes 29 de enero de 2027

de 2027 Viernes 26 de febrero de 2027

de 2027 Viernes 30 de abril de 2027

de 2027 Viernes 28 de mayo de 2027

de 2027 Viernes 25 de junio de 2027

Calendario SEP:¿Cuándo son los puentes del ciclo escolar 2026-2027?

Por supuesto, el ciclo escolar 2026-2027 tendrá puentes que las familias mexicanas podrán aprovechar para disfrutar de alguna escapada a algún lugar turístico. Si te gusta planear este tipo de paseos con tu familia, entonces, te contamos cuáles son estos días sin clases que marca el calendario de la SEP:

Sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre de 2026

Sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre de 2026

Sábado 30 y domingo 31 de enero, y lunes 1 de febrero de 2027. Este fin de semana largo se enlaza con el consejo técnico del viernes 29 de enero, por lo que los alumnos tendrían cuatro días consecutivos sin clases.

Sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de marzo de 2027

¿Cuáles son los días festivos en el calendario de la SEP?

Miércoles 16 de septiembre de 2026: Día de la Independencia

de 2026: Día de la Independencia Lunes 2 de noviembre de 2026: Día de Muertos

de 2026: Día de Muertos Lunes 16 de noviembre de 2026: Conmemoración de la Revolución Mexicana

de 2026: Conmemoración de la Revolución Mexicana Viernes 25 de diciembre de 2026: Navidad (dentro de periodo vacacional)

de 2026: Navidad (dentro de periodo vacacional) Viernes 1 de enero de 2027: Año Nuevo (dentro del periodo vacacional)

de 2027: Año Nuevo (dentro del periodo vacacional) Miércoles 6 de enero de 2027: Día de Reyes

de 2027: Día de Reyes Lunes 1 de febrero de 2027: Conmemoración de la Constitución

de 2027: Conmemoración de la Constitución Lunes 15 de marzo de 2027: Natalicio de Benito Juárez

de 2027: Natalicio de Benito Juárez Miércoles 5 de mayo de 2027: Batalla de Puebla

Ahora que ya conoces con exactitud cuáles son los días sin clases marcados en el calendario de la SEP, aprovecha esas oportunidades para planear viajes en familia.

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