Adiós al celular en el auto: Jalisco y Querétaro están multando a todos los conductores por cometer esta infracción

Los operativos de tránsito en Jalisco y Querétaro se intensifican en tramos urbanos y carreteros, y los conductores que llevan el celular en la mano son el blanco principal. Esta infracción ya no pasa desapercibida. La presencia de agentes en avenidas con alta densidad vehicular convierte cada semáforo en un punto de riesgo para quien no suelta el dispositivo.

Lo que muchos desconocen es que ambos estados aplican reglamentos distintos, con rangos de multa que difieren de forma significativa. El monto que pagas en Querétaro no es el mismo que en Jalisco. Y en uno de los dos casos, la sanción no solo golpea el bolsillo, sino también el historial de la licencia de conducir.

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¿Cuánto es la multa por celular al volante en Jalisco y Querétaro?

El Reglamento de Tránsito de Jalisco sanciona esta conducta en el Artículo 364, fracción VIII, con un rango de 15 a 25 UMA, equivalente a entre $1,759.65 y $2,932.75 pesos mexicanos. Querétaro aplica una penalización más severa: el Artículo 73, fracción V del Reglamento de Tránsito municipal fija la sanción entre 30 y 35 UMA, es decir, de $3,519.30 a $4,105.85 pesos.

La diferencia entre ambos estados no se limita al monto. Querétaro suma 3 puntos de penalización en la licencia de conducir, una consecuencia que Jalisco no contempla para esta infracción. Un conductor reincidente en Querétaro arriesga no solo su bolsillo, sino también la vigencia de su permiso para manejar.

En términos prácticos, la brecha económica entre los dos estados puede superar los $1,700 pesos en el rango mínimo. Jalisco cobra hasta $2,932 pesos en el caso más grave; Querétaro parte desde $3,519 pesos como sanción base. La distancia entre ambos marcos legales refleja criterios de disuasión distintos ante la misma conducta de riesgo.

Jalisco sanciona el uso de teléfono al volante con hasta 25 UMA; Querétaro lo castiga con hasta 35 UMA y penalización

¿Bajo qué condiciones te multan por usar el celular al volante en estos estados?

En Jalisco, la infracción se activa cuando el conductor opera un vehículo de motor con un aparato de telefonía en uso, según lo establece el Artículo 364, fracción VIII. El reglamento no exige que el auto esté en movimiento para que proceda la sanción. Un agente que detecte el dispositivo en manos del conductor durante la conducción levanta la infracción de inmediato, sin advertencia previa.

Querétaro es más específico en la condición: el Artículo 73, fracción V prohíbe el uso del celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento. La norma aclara que el uso solo es válido con el auto detenido. Esta distinción técnica marca una diferencia relevante respecto al marco jalisciense, ya que en Querétaro la detención total del vehículo elimina la infracción.

En ambos estados, los operativos de detección son visuales: no requieren radar ni equipo especializado. Basta con que el agente observe el teléfono en la mano del conductor para que proceda el levantamiento de la multa. La recomendación es directa: guardar el dispositivo antes de encender el motor, sin importar el estado en que se circule.

Si manejas en Jalisco o en Querétaro, guarda el celular antes de arrancar. Ninguna llamada o mensaje justifica una multa que puede superar los cuatro mil pesos y, en el caso queretano, comprometer tu licencia.

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