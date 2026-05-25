Huracanes más fuertes este 2026: El nombre del primer ciclón que podría tocar tierra en México

La temporada de huracanes 2026 ya comenzó y en el océano Pacífico se esperan más fuertes que nunca por el fenómeno del “Super Niño”, es decir que probablemente sean varios los que alcancen categorías altas y causen graves daños en México.

Los huracanes son fenómenos naturales catastróficos, capaces de acabar con grandes estructuras con sus tormentas giratorias. Es uno de los sistemas atmosféricos más violentos y cada año cobra cientos de vidas en todo el mundo.

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¿Cuántos huracanes pueden tocar tierra en México este 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales para la temporada de este año en las costas del Pacífico mexicano.

De esta cifra, entre cuatro y cinco podrían convertirse en fenómenos mayores, es decir huracanes o tifones.

¿Cómo se llamará el primer huracán en México?

Amanda y Arthur son los nombres que tendrán los primeros ciclones tropicales que se formen en el Pacífico y el Atlántico, respectivamente.

La fuerza de los vientos y la temperatura del mar determinarán si Amanda se convertirá en un huracán. En caso de ser así podría ser el primerlo de la temporada.

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