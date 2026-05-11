Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este 2026 se prevé una temporada intensa de huracanes en el Pacífico mexicano por el fenómeno de El Niño.

Sin mencionar que este año hay un gran riesgo de que se registre un “Super Niño”, raro fenómeno que ocurre cada 10 o 15 años, que provocaría temperaturas globales récord y cuyos efectos principales sería ocasionar un mayor riego de huracanes y tifones en el Océano Pacífico.

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¿Cuántos huracanes se formarán este 2026?

En base a pronósticos del SMN, en el Atlántico se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales, mientras que en el Pacífico se presentarán de 18 a 21 ciclones, superando el promedio.

El fenómeno de El Niño causará el desplazamiento de aguas más cálidas frente a las costas mexicanas, lo que significa mayor probabilidad de huracanes.

Aunque se desconoce cuántos huracanes puedan impactar México, sí se prevé que al menos cinco ciclones puedan tocar tierra con un nivel alto de categoría.

¿Qué temperatura se necesita para que se formen un huracán?

Sobre la incógnita crucial de qué temperatura se necesita para que se forme un huracán, el especialista del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, Jorge Zavala Hidalgo, señaló que es forzoso que la temperatura de la superficie del mar supere los 26.5 o 27° y que exista una capa cálida con suficiente profundidad.

Además también se requiere un entorno atmosférico estable en el que no haya cambios bruscos en la velocidad y dirección del viento.

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