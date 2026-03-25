Inicio de temporada de huracanes en EUA podría traer un “enjambre” de tormentas

Los primeros análisis sobre la temporada de huracanes en el Atlántico apuntan a un escenario potencialmente más activo de lo habitual, con una “tendencia muy preocupante” de "enjambre", según los modelos de previsión a largo plazo.

Aunque todavía faltan meses para el inicio oficial, los expertos ya advierten que las condiciones podrían favorecer la formación de más tormentas de lo normal.

Las estimaciones iniciales contemplan un número de sistemas con intensidad cercana o incluso superior al promedio histórico, lo que mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas y de emergencia en Estados Unidos.

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Factores que podrían intensificar el "enjambre" de huracanes en Estados Unidos

Uno de los elementos clave detrás de este pronóstico es el comportamiento del océano Atlántico, que continúa registrando temperaturas por encima de lo habitual. Estas condiciones cálidas funcionan como “combustible” para la formación y fortalecimiento de huracanes.

A esto se suma la evolución del fenómeno ENSO (El Niño–Oscilación del Sur), que podría transitar hacia condiciones neutras o incluso hacia una fase de El Niño en los próximos meses.

Este factor es importante porque influye directamente en la intensidad de la temporada: en algunos escenarios puede reducir la actividad, pero su transición añade incertidumbre al pronóstico.

Qué implica la preparación para el "enjambre" de huracanes en EE.UU.

Aunque los pronósticos de largo alcance no son definitivos, este tipo de advertencias tempranas sirven como señal de prevención para las zonas costeras de Estados Unidos, especialmente en el Atlántico y el Golfo de México.

Las autoridades insisten en la importancia de contar con planes de emergencia, monitorear actualizaciones oficiales y reforzar la preparación ante la posibilidad de huracanes más intensos o frecuentes durante la temporada.

De esta forma, aunque aún no se puede determinar la magnitud exacta del impacto, el inicio de la temporada ya genera atención por un posible aumento del riesgo climático en la región.

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