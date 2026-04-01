Los ciclones tropicales que azotarán los mares y la tierra este 2026 ya tienen nombre

Este 2026 se registrarán varios ciclones tropicales y algunos de ellos prometen convertirse en huracanes de grandes categorías en los océanos Pacífico y Atlántico, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), quien reveló los nombres que llevarán.

Los ciclones tropicales son fenómenos naturales que no se pueden evitar y si suben de categoría son capaces de causar graves catástrofes.

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Ciclones en el océano Atlántico

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Ciclones en el océano Pacífico

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernán

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

¿Cuántos huracanes tocarán tierra en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que del total de ciclones que se formarán, al menos cinco podrían tocar tierra en México con un nivel alto de categoría.

La temporada de huracanes 2026 comenzará en junio en el océano Atlántico y el Mar Caribe, por lo que llama a los habitantes que habitan en las costas a estar preparados.

¿Qué son los ciclones tropicales?

Los ciclones tropicales son sistemas giratorios, organizado por nubes y tormentas, que se origina sobre aguas tropicales o subtropicales. Rotan en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y se clasifican de la siguiente manera:

Depresión tropical

Tormenta tropical

Huracán

Huracán intenso

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