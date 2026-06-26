CDMX está aplicando multas tres veces más caras que el Edomex a todos lo conductores que cometan esta infracción

La CDMX aplica multas de hasta 7 mil pesos a los conductores que invadan los carriles exclusivos del transporte público, una sanción económica tres veces más cara que la vigente en el Edomex, donde la penalización monetaria es menor pero incluye el arrastre inmediato del vehículo al corralón.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A cuánto ascienden las multas de tránsito en la CDMX por invadir el carril del Metrobús?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital castiga severamente a los automovilistas que circulan sobre las vías confinadas o en contraflujo. Con base en el Artículo 11, fracción X, inciso a del Reglamento de Tránsito local, obstruir estas vialidades o realizar giros prohibidos a la izquierda o en “U” genera penalizaciones directas en la boleta de infracciones y en la documentación del chofer.

Los conductores que cometan esta falta administrativa en la Ciudad de México enfrentan los siguientes castigos:

Sanción económica: implica un desembolso que va de 40 UMAs (4,692.40 pesos) hasta las 60 UMAs (7,038.60 pesos).

implica un desembolso que va de 40 UMAs (4,692.40 pesos) hasta las 60 UMAs (7,038.60 pesos). Penalización a la licencia: resta de forma automática seis puntos al documento de conducir del infractor.

¿Cuáles son los castigos vigentes en el Edomex por ocupar el carril confinado del Mexibús?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México regula la invasión de los carriles exclusivos y ciclovías bajo el Artículo 90, fracción VII de su propio ordenamiento. El marco legal mexiquense estipula una infracción monetaria de 16 UMAs (1,876.96 pesos) a 20 UMAs (2,346.20 pesos); sin embargo, la medida punitiva estricta radica en la inmovilización y traslado de la unidad al corralón.

El Artículo 118 del reglamento mexiquense ordena proceder con la retención del vehículo de la siguiente manera:

Remisión directa al depósito: los oficiales remiten de inmediato el coche infractor al corralón más cercano.

los oficiales remiten de inmediato el coche infractor al corralón más cercano. Costos adicionales de liberación: El automovilista debe absorber el pago total de la grúa y el resguardo para poder recuperar su carro.

Las unidades de transporte masivo o los vehículos autorizados que transitan de forma legal por estas zonas deben conducir obligatoriamente con los faros delanteros encendidos y contar con una señal luminosa color ámbar. Los oficiales de tránsito de ambas entidades mantienen operativos permanentes para inhibir la invasión de estas rutas, buscando reducir los accidentes viales provocados por autos particulares en los ejes troncales metropolitanos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.