Es ley en México: el dinero y los descuentos obligatorios que las aerolíneas deben darte si tu vuelo se retrasa

Cada año, cientos de miles de viajeros en México enfrentan retrasos sin reclamar absolutamente nada a la aerolínea. La mayoría asume que esperar sin compensación es la única salida, cuando en realidad la ley federal impone obligaciones económicas concretas que van desde descuentos hasta reembolsos totales más indemnización. El monto exacto depende de cuántas horas dure el retraso, y la diferencia entre un caso y otro puede representar miles de pesos a favor del pasajero.

Lo que pocas personas conocen es que estos derechos no requieren abogado ni trámite complicado para ejercerse: basta con saber cuáles son y exigirlos directamente en el mostrador de la aerolínea o ante la autoridad competente. La normativa mexicana es clara y establece umbrales específicos que determinan qué le corresponde a cada pasajero según la duración del retraso o la cancelación del vuelo.

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¿Qué descuentos e indemnizaciones dan las aerolíneas por retraso de vuelo en México?

La Ley de Aviación Civil establece en las compensaciones mínimas que las aerolíneas deben garantizar a sus pasajeros ante demoras o cancelaciones. El primer umbral de compensación se activa a partir de dos horas de retraso: en ese rango, entre las 2 y las 4 horas, la aerolínea está obligada a entregar al pasajero un descuento mínimo para aplicar en un viaje futuro, y no se trata de una cortesía ni de un beneficio discrecional, sino de una obligación legal que el usuario exige en ese momento. El porcentaje exacto lo define la propia ley federal, y conocerlo es el primer paso para no salir del aeropuerto con las manos vacías.

Cuando el retraso supera las cuatro horas o la aerolínea cancela el vuelo sin previo aviso, las compensaciones escalan de forma considerable para el pasajero afectado. El usuario tiene derecho a elegir entre el reembolso total del boleto o continuar con el viaje en las condiciones que más le convengan, y en cualquiera de los dos casos la aerolínea debe pagar además una indemnización mínima calculada sobre el precio original del boleto. Si la situación obliga a permanecer en el aeropuerto por tiempo extendido, la misma ley impone a la aerolínea cubrir alimentos y hospedaje según corresponda a cada caso.

Más allá del componente económico, la ley reconoce explícitamente que el tiempo del pasajero tiene un valor que debe compensarse. Esto significa que el usuario no solo reclama el descuento o la indemnización en el mostrador: también presenta una queja formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) si la aerolínea se niega a cumplir. Tener el comprobante de compra y documentar el retraso con capturas o pantallazos de los avisos del vuelo puede ser determinante al momento de sostener el reclamo ante cualquier instancia.

La Ley de Aviación Civil obliga a las aerolíneas a cubrir alimentos y hospedaje si el retraso lo requiere. (Getty Images)

¿Cómo reclamar tus derechos ante la aerolínea por retraso de vuelo en México?

El primer paso es no abandonar el área de atención al cliente sin exigir la compensación que la ley establece para ese tiempo de espera. Muchas aerolíneas en México no informan de forma proactiva estos beneficios al pasajero, y la práctica habitual es esperar a que el usuario los solicite por iniciativa propia antes de ofrecer cualquier alternativa. Conocer los umbrales exactos es la diferencia entre irse sin nada o recuperar parte del costo del viaje, y ese conocimiento no requiere más que leer la ley o consultar fuentes oficiales antes de llegar al aeropuerto.

Si la aerolínea rechaza el reclamo o dilata la respuesta sin justificación, el pasajero levanta un reporte ante PROFECO a través de su portal oficial o en las oficinas físicas disponibles en los aeropuertos internacionales del país. La queja formal obliga a la empresa a dar una respuesta dentro de plazos definidos por la autoridad, y en casos resueltos a favor del consumidor, la indemnización cubre también los gastos adicionales que el retraso generó. La documentación del incidente —capturas, tickets y comprobantes de compra— es el insumo clave para cualquier procedimiento ante PROFECO o AFAC.

Para vuelos internacionales con salida desde México, la legislación mexicana aplica de forma íntegra hasta el momento del despegue desde territorio nacional. A partir de ese punto entra en juego la normativa del país de destino o los convenios internacionales vigentes, por lo que conviene revisar también los términos del boleto y la política de la aerolínea antes de viajar. Guardar todos los comprobantes es una práctica que no ocupa espacio y puede significar miles de pesos recuperados ante cualquier contingencia en tierra o en el aire.

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