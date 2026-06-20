Guadalajara toma una drástica medida para combatir el ébola: todos estos pasajeros no podrán ingresar

Tres aerolíneas mexicanas suspendieron el ingreso a Guadalajara, Jalisco, de todos los pasajeros que hayan permanecido o transitado por Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur durante los últimos 21 días.

La disposición migratoria y sanitaria busca establecer un cerco biológico estricto en las terminales aéreas para prevenir el ingreso de la fiebre hemorrágica. El bloqueo se mantendrá vigente durante un periodo inicial de 60 días.

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¿Qué restricciones se aplican en Guadalajara para impedir el ingreso de pasajeros de zonas con ébola?

Las empresas comerciales Aeroméxico, Volaris y Viva notificaron la aplicación inmediata de los lineamientos de exclusión dictados por las autoridades sanitarias y migratorias del gobierno federal. Las aerolíneas ejecutan la revisión obligatoria de pasaportes e itinerarios en todos los vuelos de interconexión internacional hacia la capital jalisciense. La medida preventiva coincide con la preparación logística de la entidad para recibir un flujo masivo de visitantes extranjeros.

#AeroméxicoInforma Por disposición oficial, queda restringido el ingreso a México por vía aérea de viajeros que hayan permanecido en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días. Los pasajeros que cuenten con pasaporte mexicano quedan exentos de… — Aeroméxico (@Aeromexico) May 29, 2026

La restricción busca contener de forma anticipada los riesgos de dispersión de la enfermedad, considerada extremadamente grave por la Organización Mundial de la Salud debido a su alta tasa de transmisibilidad. Los operadores aéreos reajustarán las bitácoras de vuelo y ofrecerán la reprogramación de rutas a los usuarios que resulten afectados por los filtros de sanidad internacional.

Los arcos sanitarios de Jalisco operan sin detectar casos de ébola

La Secretaría de Salud de Jalisco reporta un saldo blanco en los filtros epidemiológicos activos dentro de las principales terminales de transporte de la entidad. Los arcos sanitarios instalados en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y en el aeródromo de Puerto Vallarta operan con normalidad sin registrar incidencias médicas ni síntomas sospechosos entre los viajeros internacionales que arriban al territorio estatal.

Los dispositivos de detección y el personal de sanidad internacional mantienen un monitoreo permanente sobre el flujo de pasajeros. Las brigadas médicas locales coordinan estas acciones de vigilancia de manera continua.

Volaris. Se activa el alerta y se intensifican los controles en los aeropuertos de México para detectar casos de ébola. (EDGARD GARRIDO/REUTERS)

¿Cómo prepara Jalisco a su personal médico y qué contempla el operativo especial de salud?

El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, capacitó a más de 200 médicos distribuidos en las 13 regiones sanitarias para estandarizar los protocolos de aislamiento y manejo clínico de pacientes sospechosos. El plan de seguridad incluye la instalación de cámaras térmicas para detectar de manera eficiente a personas con cuadros febriles en los accesos marítimos y aéreos del estado. El despliegue de control epidemiológico cuenta con un equipo de 180 especialistas que cubren guardias operativas las 24 horas del día.

El operativo general garantiza la atención médica de urgencia para personas no derechohabientes en la red de hospitales públicos metropolitanos, comunitarios y regionales. Adicionalmente, el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) instaló módulos de atención extramuros con asistencia bilingüe e intérpretes en puntos estratégicos como el Estadio Guadalajara, el Centro Histórico de Zapopan y las estaciones Juárez y Periférico Belenes del Tren Ligero, ampliando los horarios de servicio hasta las 19:00.

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