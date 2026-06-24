INE Edomex tiene trabajo; abre vacante con salario de 21 mil pesos

¿Estás en busca de trabajo? La Junta Distrital No. 37 del Instituto Nacional Electoral (INE) del Estado de México-Teoloyucan abrió una vacante con salario bruto de más de 21 mil pesos.

Se trata de una oportunidad laboral para el puesto de Técnico de Actualización Cartográfica, la cual pide mínimo bachillerato y un año de experiencia en localización de direcciones mediante el uso de croquis, mapas, planos o sistemas digitales.

Como se mencionó, el salario bruto de 21 mil 879 pesos, mientras que el salario neto de 18 mil 698 pesos. La fecha límite para aplicar es el próximo viernes 26 de junio de 2026.

Vacantes en el INE Edomex La fecha límite para aplicar es el viernes 26 de junio (Junta Distrital Ejecutiva 37 - INE Estado de México | FB)

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Requisitos para aplicar en la vacante del INE Edomex

Si te interesa, estos son los requisitos para aplicar a la vacante:

Tener ciudadanía mexicana y contar con pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles

y contar con pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía

y contar con credencial para votar con fotografía No haber sido registrado como candidato a algún puesto de elección popular o ser líder de algún partido político en los últimos tres años

a algún puesto de elección popular o ser líder de algún partido político en los últimos tres años No estar inhabilitado para ocupar puesto público

No haber sido condenado por delito alguno , salvo que hubiese sido de carácter culposo

, salvo que hubiese sido de carácter culposo Acreditar ante el INE los conocimientos y habilidades del puesto en cuestión

del puesto en cuestión Presentar la documentación requerida

¿Qué documentos necesito para aplicar a la vacante del INE en Edomex?

Deberás presentar en original y copia (en anverso y reverso) los siguientes documentos:

Currículum vitae en la página del INE , debe estar actualizado y con firma autógrafa

, debe estar actualizado y con firma autógrafa Comprobante de estudios

CURP

RFC

Acta de Nacimiento

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (máximo 30 días de antigüedad)

(máximo 30 días de antigüedad) Carta declaratoria de decir verdad

Paso a paso para aplicar a la vacante del INE Edomex

Si cuentas con todos los documentos y los requisitos, entonces deberás entregar los papeles personalmente en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva 37, la cual se ubicada en avenida Chapultepec, número 53, manzana 675, lote 14, Barrio Cuaxococa, CP 54786, Teoloyucan, Estado de México.

Ahí sólo atenderán de 09:00 a las 13:00 horas (tiempo local), no dejes pasar el tiempo y aplica si es de tu interés la vacante; en caso de que pase tu perfil, se comunicarán contigo mediante correo electrónico.

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