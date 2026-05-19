Giro en la educación del Edomex: presentan iniciativa que impactaría en todas estas familias del estado

El Congreso del Estado de México recibió una iniciativa que busca modificar la manera en que se aplican algunos programas educativos y de permanencia escolar en la entidad. La propuesta plantea dar prioridad a hijas e hijos de mujeres jefas de familia que viven en comunidades rurales.

La reforma fue presentada por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida y busca incorporar este criterio dentro de la Ley de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de México, con el objetivo de atender sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad y abandono escolar.

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¿Qué propone la iniciativa presentada en el Edomex?

La propuesta plantea que niñas, niños y adolescentes que viven en hogares encabezados por mujeres en zonas rurales tengan prioridad dentro de programas relacionados con educación obligatoria y permanencia escolar.

De acuerdo con el legislador, la intención es facilitar el acceso y continuidad educativa de estudiantes que enfrentan dificultades económicas o sociales que aumentan el riesgo de abandonar la escuela, especialmente en niveles como secundaria y media superior.

La iniciativa también señala que el cambio no implicaría la creación de nuevos programas ni un aumento presupuestal, ya que únicamente modificaría los criterios de atención dentro de esquemas que ya existen en el Edomex.

¿Qué familias serían beneficiadas con esta propuesta?

Según datos citados en la iniciativa con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) correspondientes a 2022, más del 40% de la población que vive en zonas rurales mexiquenses se encuentra en situación de pobreza.

El documento también advierte que una proporción importante de menores de edad presenta rezago educativo o dificultades para acceder a servicios educativos.

La propuesta señala que este fenómeno suele agravarse en hogares con jefatura femenina debido a menores ingresos, empleo informal y carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

¿La iniciativa ya fue aprobada en el Congreso del Edomex?

Por ahora, la propuesta únicamente fue presentada ante el Congreso mexiquense y deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente antes de una posible aprobación.

En caso de avanzar en el Poder Legislativo, las autoridades tendrían que definir la manera en que se aplicaría el criterio de prioridad dentro de los programas ya existentes.

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