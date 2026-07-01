Es Ley en México: el truco legal para cancelar tu vuelo y recuperar el 100% de tu dinero sin penalizaciones

Hay una norma vigente en México que protege al pasajero con fuerza de ley, pero pocas personas saben que existe o cómo activarla cuando más la necesitan. Un truco legal que puedes aprovechar de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), junto con la supervisión de Profeco y la Agencia Federal de Aviación Civil, establece con claridad qué le corresponde a cada viajero cuando una aerolínea incumple: retrasos, cancelaciones, pérdida de equipaje y sobreventa tienen un mecanismo de compensación que la empresa está obligada a cumplir sin excepción.

El detalle que cambia todo está en los tiempos y los montos exactos. Los artículos 7 y 7 bis de la LFPC son el punto de partida legal: garantizan el derecho del consumidor a conocer políticas, causas de retrasos y mecanismos de queja, y exigen que esa información sea pública, veraz y visible tanto en la aerolínea como en la agencia de viajes que vendió el boleto.

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¿Qué dice la Ley Federal de Protección al Consumidor sobre reembolsos de vuelos en México?

Cuando una aerolínea cancela un vuelo o acumula más de cuatro horas de retraso, la LFPC te otorga tres opciones concretas que puedes exigir en ese mismo momento sin necesidad de esperar ni negociar:

La primera es el reembolso total del boleto más una indemnización mínima del 25% del valor del trayecto

La segunda, transporte sustituto con alimentos y hospedaje cubiertos por la aerolínea mientras esperas una solución

mientras esperas una solución La tercera, reservar un vuelo en fecha posterior más esa misma indemnización que la empresa no puede negarte bajo ninguna circunstancia.

El truco legal que pocos conocen es este: si solicitas la cancelación dentro de las primeras 24 horas posteriores a la compra, la aerolínea está obligada a devolverte el 100% del importe sin penalizaciones ni cargos administrativos. Ese plazo es la clave, y presentar la solicitud fuera de ese margen cambia por completo las condiciones que la empresa puede aplicarte.

El caso de la sobreventa — cuando la aerolínea vende más boletos de los asientos físicamente disponibles — activa exactamente las mismas compensaciones que una cancelación total, sin distinción alguna. Esto significa que si te niegan el abordaje por un error de planeación de la empresa, tienes derecho al mismo esquema de indemnización del 25% más las alternativas de transporte o reembolso completo del boleto pagado.

Si tu vuelo tiene más de 4 horas de retraso, tienes derecho a elegir entre reembolso, vuelo alternativo o transporte con hospedaje pagado. (Getty Images)

¿Qué pasa con el equipaje y los cambios de itinerario según la ley mexicana?

El marco legal también cubre el equipaje con montos fijos que la aerolínea no puede reducir por política interna. Si la empresa pierde o daña tu equipaje de mano — con un límite reconocido de hasta 10 kilogramos — la indemnización que te corresponde por ley es de hasta 9,384 pesos, independientemente del valor real de los artículos dañados. Para el equipaje documentado el monto sube de forma significativa: la compensación llega hasta 17,596 pesos en caso de pérdida o daño, sin importar lo que hayas declarado al momento del check-in.

Hay un punto adicional que pocas personas exigen en el aeropuerto: cualquier cambio de itinerario requiere aviso con al menos 24 horas de anticipación por parte de la aerolínea, sin excepción. Si la empresa modifica horario o ruta sin notificarte a tiempo, ese incumplimiento activa tu derecho a reclamar ante Profeco, y la publicidad de la aerolínea queda bajo el mismo estándar de veracidad que exige la LFPC en todo momento y canal de comunicación.

Antes de viajar, guarda la confirmación de compra, el número de reserva y cualquier notificación oficial de la aerolínea, porque esa documentación es la que sostiene cualquier reclamación formal ante Profeco o la Agencia Federal de Aviación Civil. Con esos datos en mano, el proceso de queja es directo y las posibilidades de recuperar tu dinero aumentan de forma considerable sin tener que recurrir a instancias más complejas ni costosas.

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