Cambian las reglas en los aeropuertos y así impactará en Jalisco: las aerolíneas están obligadas a cumplir este requisito

Las aerolíneas que operan en Jalisco y en el resto de México deberán ajustarse a nuevas disposiciones federales relacionadas con el uso de los horarios de aterrizaje y despegue en los aeropuertos. Aunque la medida no implica cambios directos para los pasajeros, sí podría influir en la forma en que las compañías administran sus rutas y frecuencias de vuelo.

Las modificaciones forman parte de una actualización a las reglas aeroportuarias del país y buscan evitar que las aerolíneas mantengan horarios asignados sin utilizarlos de manera constante. Con ello, las autoridades pretenden aprovechar mejor la capacidad disponible en las terminales aéreas con mayor actividad.

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¿Cuál es el nuevo requisito que deberán cumplir las aerolíneas?

Según lo establecido en la reforma sobre la Ley de Aeropuertos, se establece que las compañías aéreas deberán utilizar al menos el 80 por ciento de los horarios de aterrizaje y despegue que les hayan sido asignados. Estos espacios, conocidos en la industria como “slots”, son esenciales para programar vuelos en horarios específicos.

La regla busca evitar que una aerolínea conserve horarios privilegiados sin operarlos de forma regular. Si una empresa no alcanza el nivel mínimo de utilización exigido, podría perder la prioridad sobre esos espacios para futuras temporadas.

Las autoridades federales consideran que esta medida puede contribuir a una distribución más eficiente de los horarios disponibles, especialmente en aeropuertos con alta demanda y limitaciones de capacidad operativa.

Aeropuertos buscan agilizar sus operaciones. Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta modificarán sus reglas por esta nueva ley. (@charliedelvalle | X)

¿Cómo podría impactar esta medida en Jalisco?

La medida aplicaría particularmente en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, una de las terminales con mayor movimiento de pasajeros en el país, así como en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, que concentra una importante actividad turística nacional e internacional.

En ambos casos, el cumplimiento de los horarios asignados cobra relevancia debido al volumen de operaciones que manejan durante gran parte del año.

¿Qué otras reglas cambian para las aerolíneas?

La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, también contempla medidas que podrían abrir más espacios a aerolíneas con menor presencia en determinados aeropuertos.

Lo anterior se debe a la reserva de parte de los horarios disponibles para nuevos participantes. Además, las empresas que mantengan adeudos por servicios aeroportuarios o de navegación aérea podrían enfrentar el rechazo de nuevas solicitudes de operación.

¿Qué pasará con los aeropuertos saturados?

Las nuevas reglas también actualizarán los criterios para determinar cuándo un aeropuerto opera por encima de su capacidad. Para ello se considerarán factores como retrasos frecuentes, limitaciones de infraestructura y la falta de espacios disponibles para nuevas operaciones.

Como parte de este proceso, la Agencia Federal de Aviación Civil deberá revisar y clasificar los aeropuertos del país bajo nuevos estándares, como el de Guadalajara y Puerto Vallarta.

¿La medida cambia algo para los pasajeros?

Por ahora, los viajeros no tendrán que realizar trámites adicionales ni cumplir nuevos requisitos para abordar un vuelo. La disposición está dirigida exclusivamente a las aerolíneas y a la administración de los aeropuertos.

Sin embargo, especialistas del sector consideran que una mejor utilización de los horarios de vuelo podría ayudar a optimizar la operación aérea en el largo plazo, especialmente en aeropuertos con alta demanda.

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